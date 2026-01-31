El zorro que se transformó en CEO

La ciencia lo confirma: volar rejuvenece

En nuestro universo, nada puede superar la velocidad de la luz, que se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo. Pero la física nos muestra un fenómeno sorprendente: cuanto más rápido nos movemos, más lento transcurre el tiempo para nosotros. Este efecto, conocido como dilatación temporal, resulta imperceptible a velocidades bajas. Por ejemplo, si cruzásemos Estados Unidos en avión, bajaríamos de él siendo una diez millonésima de segundo más jóvenes. Conclusión: cuando volamos hacemos retroceder las agujas del reloj.

Sábado 24. Microdramas del primer mundo

Hay quien se baja al bar a pasar la tarde o quien se pone a ordenar la casa a lo Marie Kondo. A mí, en cambio, me ha dado por las microseries chinas de un minuto, producciones de bajo coste que se graban en vertical para consumir en el móvil y más adictivas que el fentanilo. Las veo en mandarín con subtítulos en inglés, pero las tramas son universales.

Hay para todos los gustos: thriller doméstico (Ama de casa mortal), romance frustrado (Persiguiendo a su mujer, pero sin lograr su objetivo), ciencia ficción (Se enamora de un misterioso hombre que resulta ser un vampiro) o fantasía mística (El zorro que ella salvó de niña se transformó en un CEO guapo y vino a casarse con ella).

Estos microdramas verticales son perfectos para evadirse de las aglomeraciones en el metro o la guagua, para matar el tiempo en la cola del súper o para darle un poco de emoción al prosaico acto de sentarse en el inodoro. Sus detractores dicen que carecen de arte, pero reconocen que «alivian el sufrimiento de la vida real». Además, mueven cifras astronómicas: en 2024, sus ingresos se dispararon a más de 6.600 millones de euros, superando por primera vez la taquilla del cine en China.

Domingo 25. ¿Qué estás pensando?

Los seres humanos del 2026 llevamos vidas fragmentadas y líquidas. No tenemos una biografía, sino una sucesión de instantes que narramos a través de un storie, un reel, un estado… Como señaló Lyotard, ya no hay grandes historias que organicen la existencia. Nuestra identidad es un microrrelato sin horizonte de sentido. El drama chino de un minuto es, en realidad, la historia de nuestra vida.

Lunes 26. Ciudadana ejemplar

Además, estamos acelerados. Confieso que he empezado a ver algunas series y vídeos a velocidad x2. En la televisión todavía no me atrevo a hacerlo, pero en el móvil y la tablet duplico casi siempre la velocidad. La verdad es que, pensándolo bien, soy una ciudadana ejemplar: represento a la perfección todos los males de mi tiempo.

Martes 27. Disfrazados

¿Qué piensas de la creatina? ¿Tú tomas magnesio, Omega 3, vitamina C, vitamina B6…? ¿Con qué te suplementas? me pregunta una amiga que acaba de cumplir los 30.

Todos los jóvenes que conozco toman suplementos y llevan una ‘alimentación consciente’. De mayor quiero ser como ellos... De todas formas, una cosa es la edad y otra la percepción de los años. Según el Barómetro del Consumidor Sénior, los españoles de más de 55 años sienten que tienen entre diez y cinco años menos. Y es que la vejez es como un disfraz que le ponen a uno, una carcasa. Por dentro, todos somos chiquillos.

Miércoles 28. Tumbao

Y hablando de la edad, mi profesora de Pilates me reveló una verdad irrefutable. ¿Sabe usted qué es lo que más envejece a una persona? No son las arrugas, ni las canas, ni el exceso de bótox. Lo que realmente delata el paso de los años es la postura y la manera de caminar, lo que en el argot caribeño se conoce como ‘el tumbao’. Fíjese y verá como tengo razón. Una espalda erguida y unos pasos gráciles son puro fuego.

Jueves 29. Quién fuera Antonio

Mi compañero habla con el mecánico, un señor llamado Antonio que siempre nos tima un poco, pero que se ha convertido en nuestro nuevo súper héroe:

—Antonio, ¿cuánto me cobrarías por cambiarme las pastillas de freno mañana?

—¿Mañana? Nada.

—¿Entonces me lo haces gratis?

—No, es que hoy es mi último día. Mañana me jubilo.

Viernes 30. No me dé las gracias

Como la tiranía de la juventud resulta tremendamente aburrida, le propongo, querido lector, justo lo contrario: acelerar la vejez. Para ello, le ofrezco una serie de consejos prácticos: comer pastelillos de cabello de ángel y tortas de anís; ver vídeos del WhatsApp a todo el volumen en lugares públicos; usar la misma vieja funda del móvil hasta que se caiga a pedazos; tararear canciones de José Luis Perales; llevar siempre un clínex dentro de la manga de la camisa; pasar la tarde doblando las bolsas del súper... n