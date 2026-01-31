El universo desde dentro

Corría el mes de junio del 2006. Sonó mi teléfono con un número de esos largos que pertenecen a la Administración. "Hola, Enrique", escuché al aceptar la llamada; "el presidente quiere hablar contigo". Por aquellos tiempos, el presidente era Ramón Luís Valcárcel, e inmediatamente me puse en posición de firmes, que por algo hice yo la mili. "Oye", sonó su voz, "estamos aquí tres personas y tenemos que nombrar a un miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena representando al Gobierno regional. Hace un momento, uno de esos tres ha dicho: ‘¿Y si nombramos a Enrique Nieto?’ y los otros dos hemos respondido: ‘Qué bien que te hayas acordado de él, porque estaríamos de acuerdo totalmente'. Así que, ¿tú qué dices?".

Tardé dos segundos en digerir la pregunta, y enseguida respondí: "Pues que yo estoy de acuerdo también", y añadí: "Que me gusta mucho la idea de hacer algo en la universidad, y más si en mi ciudad". "Pues trato hecho. En el próximo Consejo de Gobierno te nombramos", dijo él. Y así fue, y allí estuve nueve años colaborando todo lo que pude y echando una mano en lo que me pidió la UPCT. Les cuento esto hoy porque esta semana se ha celebrado el acto de Santo Tomás como es habitual con la presencia de los representantes de las dos universidades públicas, la UMU y la UPCT, y hace unos días también hubo otro evento en el que las dos universidades presentaron un proyecto de trabajo en común en unas de sus carreras. En la época en la que yo estuve en el Consejo, ya se inició este tipo de colaboración gracias a la gestión de los rectores de ambas entidades, José Antonio Cobacho en la UMU y Félix Faura en la UPCT, como les fue reconocido en el acto de esta semana por el presidente Fernando López Miras. Que las Ciencias de las dos universidades cabalguen juntas dará seguro un enriquecimiento a sus alumnos.

Santo Tomás de Aquino en la Universidad de Murcia. / UMU

Entrar en el mundo universitario por dentro, en su organización y en su desarrollo, conocer sus necesidades económicas, escuchar las peticiones que llegan de los distintos departamentos y estudiar y discutir los problemas que se presentan, entre otros, son los trabajos que tiene asignado el Consejo Social de una universidad. En él están representadas distintas instituciones, como la Asamblea Regional, el Ayuntamiento, los sindicatos, los empresarios, el Gobierno regional, etc., además de la presencia del rector y del secretario general de la propia universidad. Nadie se piense que este es un órgano que se reúne, cubre el expediente y se va. Por decirlo de alguna manera, ‘coexisten varias sensibilidades’ y en algún momento viví allí unas peloteras bastante respetables, he de confesarlo, algunas de ellas propiciadas por mí mismo por no estar de acuerdo con alguna que otra sensibilidad. Lo positivo de aquel Consejo tan vivo estaba en la tremenda capacidad de buscar acuerdos y posiciones intermedias del por entonces rector Félix Faura, que era capaz de ponernos de acuerdo a los vocales a base de serenidad e inteligencia. Una suerte.

Pero sí puedo decirles que ese interior de una universidad pública es apasionante. Las ideas que surgen, las investigaciones que se llevan a cabo, las infraestructuras que se van creando, los adelantos que se producen allí mismo, los descubrimientos grandes o pequeños, la ilusión y la entrega de muchos, con alguna aislada excepción, porque en todas partes cuecen habas. Y para los que somos de Letras, este acercamiento al mundo de la investigación y la enseñanza de la Ciencia y la Tecnología resulta fascinante.

Y, como siempre, el dinero presente. La necesidad de que el Gobierno regional dote con lo suficiente para que las universidades públicas puedan responder a lo que la sociedad le pide. Porque no hay euros mejor gastados que los dedicados a la formación de nuestros jóvenes y a los avances investigadores. Para eso no debe faltar nunca.