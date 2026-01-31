¿Crearía VOX un ICE en España?

Antes de leer este artículo, le recomiendo que lea el artículo publicado en este mismo periódico de Pedro J. Navarro bajo el título “La mejor tierra del mundo…. para la exclusión “, aunque lamentablemente, ni los pobres ni la exclusión votan, por eso apenas importan sus problemas.

Dicha esa recomendación, no tengo ninguna duda, incluso me atrevería a decir que no me extrañaría si en cualquier momento su gran líder, Santiago Abascal, lo anuncie en cualquier momento, sabedor que cientos de miles de sus seguidores lo respaldarían fervorosamente, más aún, una parte importante de la sociedad española vería con simpatía a una fuerza especial que “apatrullara” las calles y campos del país en busca de inmigrantes sin papeles a los que expulsar.

La mancha de aceite sobre los “peligros” de la inmigración -inseguridad, violencia, violaciones, robos, ocupaciones, menas, coste económico, desaparición de nuestra religión católica, en un país aconfesional, sustitución laboral – sigue creciendo, tanto que si el día antes de unas elecciones, un inmigrante marroquí le roba de un tirón el bolso a una abuela y la manda al hospital, miles de personas cambiarían su voto en ese instante.

Aquí en España muchos nos llevamos las manos a la cabeza al ver actuar a la policía de fronteras norteamericana (ICE) sin escrúpulos ni medias tintas, matando a quien consideren un peligro para la seguridad nacional, sin tan siquiera preguntar antes de disparar, pero recuerden Torre Pacheco o los miles de manifestantes ultras que siguen llamando asesino al propio Pedro Sánchez, y que no durarían en formar parte de un nuevo cuerpo policial supremacista y patriótico, que tuviera el encargo celestial de salvar la hegemonía ibérica, con sus machos y sus hembras.

Por cada casa ocupada por un inmigrante, por cada robo en un cajero automático a nuestros mayores por alguien con acento extranjero, por cada mujer que diga que tiene miedo a salir de su casa y cruzarse con un mena, el número de simpatizantes de VOX crece exponencialmente, lo que significa que cada vez serán mas los españoles que pidan un ICE en España, a imagen y semejanza de lo que Trump ha montado allí. Menos UME y más ICE, piden algunos desde las redes sociales.

Si el centro izquierda de este país cree que regularizando medio millón de inmigrantes van a frenar a la corriente de supremacismo blanco que invade medio mundo, es que no han entendido nada, incluso los analistas más expertos nos advierten que muchos de esos inmigrantes que por fin tendrán derechos y oportunidades, serán los primeros en pedir que es hora de levantar muros y poner alambradas.

Si esto alguien no pone alternativas, terminará el gobierno de coalición PP / VOX anunciando una oferta de empleo público para cubrir plazas de Policía de Fronteras.

Muchos jóvenes dicen querer probar el franquismo, eso si, siempre y cuando sean ellos los franquistas, no los represaliados detenidos, golpeados, condenados, encarcelados y asesinados.