No violencia en centros escolares

Recuerdan ustedes lo que decía el marqués de Santillana, allá por el siglo XV, que hay más días que longanizas. Quizás por eso se instauran días internacionales para casi todo. Unos más acertados que otros. Así, como contrapunto al día del pastel de zanahoria, por ejemplo, el de hoy sí que es muy importante, pues es el de la ‘No Violencia y la Paz en los Centros Educativos’. Hartos estamos de ver en televisión que un asesino entra en un colegio norteamericano pegando tiros a diestro y siniestro, sin importarle la vida de niños ni de adultos. En España, afortunadamente, eso no sucede, entre otras cosas por la educación de la sociedad, y porque las armas están muy controladas, no como en EE UU, que hasta las mascotas tienen revólveres. De todas formas, hay otras clases de violencia más sutiles y menos mortales (salvo que lleve al suicidio) como es el acoso escolar, para el que las redes sociales pueden colaborar mucho. Por eso, no está de más que hoy se recuerde que la violencia física o psíquica no solo está prohibida, sino que además puede y debe ser castigada penalmente por el Código Penal o por la Ley del Menor (entre 14 y 18 años). Existe una edad muy difícil (coloquialmente llamada "del pavo") en la que ni sabes lo que quieres, ni a quien quieres, y ni siquiera a veces te aguantes ti mismo. Si encima ese descontrol personal y hormonal lo utilizas para hacer el mal a los demás, ya estás necesitando de una reeducación, reproche, o sanción a través de medidas educativas que te hagan ver que la violencia solo genera violencia, y que esa circunstancia no puede repercutir en otra persona acosándola, cuando no agrediéndola.

La no violencia y la paz en los centros educativos debe ser una prioridad en una sociedad civilizada y, por ende, una asignatura indispensable en las aulas de nuestros menores. El problema puede ser tan grave como para llevar a alumnos a desear una autolisis, que afortunadamente no suele tener éxito, pero ya es una llamada de atención ante su familia, su centro escolar y, por supuesto, ante la sociedad en general. Hay diversos programas que se encargan de esa educación. Pero permítanme que hoy que me refiera al denominado ‘Educando en Justicia’, que lleva funcionado en nuestra Región 20 años, y que nació como consecuencia de un protocolo suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (con su presidente a la cabeza Juan Martínez Moya) y el consejero de Educación (a la sazón entonces Medina Precioso), y tiene como una de sus finalidades poner coto al acoso escolar, y por supuesto a la violencia en los colegios e institutos de nuestra Región. Asimismo, y a la vez, instauró la figura del ‘Juez de Paz Educativo’, que es un alumno/a elegido por el profesorado, para dirimir pequeñas controversias entre otros alumnos, y así, además de enseñar a dialogar, evitar la apertura de un expediente disciplinario. Les aseguro que el éxito de este programa educativo es total. El juez de paz educativo es un mediador, pero es aún más, porque es un conciliador, de tal manera que puede aconsejar, proponer pruebas y ejecutar lo acordado. Los alumnos que solicitan voluntariamente su intervención son conscientes de ello, y lo respetan profundamente, y así es posible obtener una conciliación entre iguales, en aquellas materias concretas señaladas por la propia Consejería de educación de Murcia. Por si fuera poco, incluso los alumnos asisten a juicios en el Juzgado de Menores.

Por eso, hoy es un día importante para el citado programa educativo en el que una decena de magistrados/as, de la Región, colaboran desinteresadamente en su desarrollo por bien de nuestros escolares. Igualmente debo mencionar otro programa educativo que está teniendo notable éxito, que es el denominado ‘Fiscal en las Aulas’. Se trata de una apuesta personal del Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que bien ‘online’ o presencialmente, acerca la figura del fiscal a los escolares con un mensaje también de paz y no violencia.

La justicia de nuestra Región está, pues, totalmente entregada a lo que se conmemora en este día de forma internacional, como es la no violencia y la paz escolar. Por eso hoy, si me lo permiten, es también nuestro día y el de los profesores encargados de este programa educativo en cada centro escolar y que hora a hora luchan por la educación de nuestra futura sociedad. Hoy es el día de todos: alumnos, profesores, jueces y fiscales.