Alcantarilla: Salvad al “soldado” Franco.

La concejala del municipio de Alcantarilla no adscrita Lara Hernández Abellán se ha empeñado en decir que la corporación va desnuda.

La ex líder del partido socialista en este municipio está consiguiendo algo inédito en política, que todos los grupos políticos con representación en el municipio la odien, le den la espalda, y no dudo que firmarían ahora mismo que hubiera elecciones municipales para que la concejala Lara no formara parte del nuevo marco político.

Que PP y VOX hayan votado en contra de cumplir un ley estatal, ley de memoria histórica, no solo es un acto de incumplimiento de la legalidad, convirtiéndose en partidos anti sistemas, sino un aviso a navegantes de lo que nos espera cuando estos dos partidos dirijan la política, no solo municipal, sino autonómica y estatal.

Lara Hernández Abellán sigue empeñada en sonrojar a la clase política de Alcantarilla, ella sola está demostrando más capacidad de trabajo e iniciativa que los grandes grupos con representación, lo que la convierte, no en una piedra en el zapato, sino en una referente para mucha gente.

Que una situación tan fácil de solucionar como es retirar a un Dictador un reconocimiento público, se convierta en una bandera que enarbolar, un pasado del que sentirse orgulloso, nos sitúa muy cerca del fracaso como país.

Decía hace unos días el ex presidente Aznar que no podía criticar a Franco porque su padre era franquista, quizás sea la prueba del algodón de que las raíces de la dictadura siguen siendo profundas y oscuras.

Jamás avanzaremos como democracia mientras no cerremos la herida del franquismo, y eso no se hace cantando el cara al sol ni diciendo que agua pasada no mueve molino, sino con dignidad y decencia, y no retirar honores al “soldado” Franco, es indecente, indigno y de gente con pelos en el corazón.

La política municipal de Alcantarilla no solo ha vuelto a salvar al soldado Franco, sino lo que es peor, ahora cantan todos juntos “A por ella”.