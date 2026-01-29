Opinión | El Canal del Funcionario
Lluvia de derechos antes de que lleguen las derechas
"La única salida que le queda a Pedro Sánchez no es la de tirar la toalla y convocar elecciones, sino pegarle a la pelota una patada hacia delante y todos a correr"
Pedro Sánchez perderá las próximas elecciones, o no, como diría M. Rajoy, pero si alguien cree que se irá sin hacer ruido, me temo que no conoce la condición humana, y el actual presidente del Gobierno es un león herido, y cuando eso ocurre, se convierte en un polvorín.
La más que necesaria y justa regularización de aproximadamente medio millón de inmigrantes que llevan en España tiempo, y que son nuestros vecinos, los que cuidan de nuestros padres, que recogen nuestro brócoli, ponen ladrillos en nuestras casas o limpian a nuestros mayores, a pesar de que algunos de ellos tengan cualificación universitaria, cuyos hijos comparten con los nuestros pupitres y docentes, los mismos que también sufren la gripe o tienen que utilizar la sanidad pública por la puerta de urgencias, es solo la punta del iceberg de la avalancha de derechos con que el gobierno progresista va a inundar este país, y eso a la derecha le escuece y mucho.
En Moncloa saben que los días del gobierno progresista están contados, por eso alargará su ‘agonía’ parlamentaria hasta la extenuación, y lo hará a través de Decretos y Reales Decretos, para que la alianza natural (PP, VOX y Junts) sigan retorciéndose de dolor y rabia en sus asientos.
El número de derechos aumentará proporcionalmente a la ira y el cabreo que inundará las pupilas, ya rojas de por sí, de Abascal y compañía, Feijóo sufre más por su derecha que por su izquierda, y Ayuso sigue apretando el acelerador para desbancar al gallego antes de 2027, y eso que la presidenta madrileña sigue conviviendo con un presunto corrupto y sinvergüenza, llenando las arcas de la sanidad privada de millones de euros públicos y convirtiéndose en la mejor embajadora en España de Trump y Milei.
Que la derecha más conservadora haya tirado para atrás la subida de las pensiones junto a otras medidas de carácter social, no significa que la batalla haya terminado, al contrario, ante el escenario mundial y nacional que vivimos, donde incluso se permite a un diputado llamar asesino al gobierno - cada vez estamos más cerca de la confrontación física entre españoles-, la única salida que le queda a Pedro Sánchez no es la que quieren el nuevo sanedrín de la derecha española y catalana (Feijóo, Abascal y Puigdemont) tirar la toalla y convocar elecciones, sino pegarle a la pelota una patada hacia delante y todos a correr. Que Abascal sea vicepresidente parece un tsunami difícil de parar, la única duda es si el presidente será Feijóo o Ayuso, esa es la cuestión.
