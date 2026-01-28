La patronal agrícola bloqueará la Región este jueves 29

¿Tiene derecho un colectivo, por muy poderoso que sea, a bloquear una región impidiendo el derecho fundamental a la libre circulación?

Por tierra, mar y sobre todo por redes sociales, las patronales agrícolas (ASAJA, COAG y UPA) han anunciado que las autovías Murcia – Cartagena, en La Hoya (Lorca), autovía sentido Madrid, cruce de Blanca y la misma autovía sentido Murcia cruce de Archena - Venta el Empalme, se producirán cortes, por lo que dichas entradas y salidas de la capital, quedarán bloqueadas.

No voy a entrar en sus razones, que seguro las tendrán, aunque curiosamente los mismos que piden no darle un euro a las organizaciones sindicales, reclaman millones de euros públicos a través de la PAC,-por cierto, alguien tendría que explicar bien a la patronal agrícola, porqué VOX, que políticamente los sustentan, exige menos Europa al mismo tiempo que piden más PAC-, o reivindican su derecho a seguir deteriorando el Mar Menor como cualquier otro, pero ojalá, el día que un piquete informativo de trabajadores que llevan años sin actualizar su convenio colectivo, o que llevan meses sin cobrar, la patronal agrícola fuera tan comprensiva con esos trabajadores cuando impidan la salida de camiones como la sociedad murciana es con sus demandas y bloqueos de carreteras como empresarios.

Sería todo un síntoma de normalidad, solidaridad y reciprocidad.