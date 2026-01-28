Manipular a los pensionistas

El secretario regional del PSOE, Francisco Lucas, ha pedido al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que los diputados del PP por Murcia rompan la disciplina de partido y voten a favor del aumento de las pensiones. Lo sorprendente es que López Miras no haya pedido a Lucas que, si realmente quiere aprobar esa subida, pida a su partido que la presente al Congreso exenta de otras iniciativas con las que el PP no está de acuerdo. Es fácil.

El truco ya lo conocemos, y no funciona. El Gobierno socialista incluye las pensiones en un decreto ómnibus, en el que van acompañadas de pan, pijo y habas, al modo lo tomas todo o quedarás como el partido que no apoya los derechos de los pensionistas. Y mientras tanto, el tiempo corre, y se retrasa la satisfacción del incremento de una prestación que, por otra parte, está establecido por ley. ¿Quién manipula a los pensionistas? La pregunta se responde sola.

Pongamos por caso que López Miras presentara en la Asamblea Regional un paquete ómnibus que incluyera una subida de sueldo a los funcionarios autonómicos y la contrarreforma de la Ley del Mar Menor. ¿Qué votarían los diputados socialistas? En contra, razonablemente. Y a renglón seguido, el PP podría denunciar: el PSOE vota contra el bienestar de los funcionarios. ¿Quién estaría manipulando en tal caso el interés de los empleados públicos? Otra respuesta obvia.

El manoseo a los pensionistas no es un invento del sanchismo, pero pocas veces como en estos últimos ejercicios se les ha utilizado como rehenes. Y como si se tratara de un colectivo carente de información, dispuesto a sumarse a estas burdas manipulaciones que, a la postre, vienen a evidenciar que la voluntad expresada en la anterior legislatura para mejorar sus condiciones no era tanto por consideración de justicia sino una exigencia de servilismo futuro a un partido político. Menos mal que, al final, para que la impostura no se desvele con toda claridad, tendrán que presentar el aumento por separado. Que es lo que Lucas debería pedir ya en su partido.