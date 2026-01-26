El PP traiciona a la Región de Murcia (otra vez)

Asistimos atónitos a la enésima traición del PP a la Región de Murcia: renunciar a un modelo de financiación autonómica en el que nuestra comunidad es la que más gana.

Al PP no le importa la Región de Murcia, por eso la sacrifica en beneficio de sus intereses partidistas, cuando le conviene, con el mezquino aplauso de sus dirigentes aquí. Lo hicieron con el trazado del AVE a Madrid por Alicante y Cuenca, el más perjudicial para nuestros intereses. Lo hicieron al empeñarse en traer el AVE en superficie a Murcia, aunque supusiera partir por la mitad la séptima ciudad de España y convertir en un gueto toda la zona sur. Y lo volvieron a hacer cuando firmaron el Memorándum del Tajo que les propuso su jefa María Dolores de Cospedal. Hay muchos más ejemplos, pero me quiero detener en el más reciente.

La propuesta de financiación autonómica que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa aumenta un 20% los recursos destinados a la Región de Murcia en relación con el actual sistema. Son casi 1.200 millones de euros más, cada año, que dan respuesta a una reclamación de décadas: una solución real a nuestra infrafinanciación histórica.

¿Qué se podría hacer con ese dinero, cada año? Podríamos construir 8 hospitales o 230 centros de salud, contratar a 25.000 enfermeros o a 10.000 médicos. Recursos para la sanidad pública para que, por poner un ejemplo, tu madre que vive en Lorca no tenga que esperar dos años para una cita con el especialista.

1.200 millones es el equivalente también a construir 260 colegios, 214 institutos y a crear 30.000 plazas en Educación Infantil. Recursos para la educación para que, por poner otro ejemplo, tus hijos que estudian en Los Alcázares no tengan que comenzar y acabar la ESO en barracones y puedan dar clase en un aula digna.

Con ese dinero, cada año, se podrían crear 24.000 plazas de dependencia, 18.000 plazas en residencias de mayores o construir 10.000 viviendas públicas, para que los jóvenes puedan salir de casa de sus padres antes de los 40 años y para que las familias no tengan que elegir entre comprarle a sus hijos la ropa que necesitan porque se les ha quedado pequeña o pagar el alquiler.

Con la financiación que propone el Gobierno de España nuestros servicios públicos alcanzarían la calidad que merecemos los usuarios y necesitan los profesionales que, por cierto, están al borde del colapso tanto en la sanidad como en la educación por la mala gestión de este Gobierno regional.

Si hablamos de infraestructuras, esta financiación posibilitaría construir todas las grandes carreteras pendientes en la Región de Murcia, usando sólo una parte de la cantidad asignada para un año: 850 millones del total de 1.200.

Se podría construir esa autovía que el PP saca del cajón cada vez que hay una convocatoria electoral: la autovía Caravaca-Lorca, presupuestada en 600 millones de euros. También se podría terminar la denominada «autovía del bancal», puesto que hacer el tramo Beniel-Santomera, incluyendo la circunvalación de Santomera, costaría 160 millones de euros. Por si esto fuera poco, en Mazarrón podríamos construir el desdoblamiento hacia el Puerto presupuestado en 60 millones y, en Cartagena, el Acceso Oeste con una inversión de 6 millones de euros. Infraestructuras, todas, pendientes y muy necesarias que podrían tener toda la financiación que requieren en un solo año.

A esto se opone López Miras, a mejorar la vida de nuestra gente. Lo hace por puro interés partidista, porque a Feijóo le interesa confrontar al estilo de Vox, aunque la Región de Murcia salga perdiendo. Lo demuestra el hecho de que el PP no ofrece alternativa alguna a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica del Gobierno de España. Feijóo prefiere que sigamos infrafinanciados, el mismo que dice que «los andaluces no saben contar» y que el presidente de la Región de Murcia es «lorcano», pero López Miras defiende sus intereses antes que los tuyos.

Desde el PSRM de Francisco Lucas seguiremos luchando por el bienestar de nuestra ciudadanía porque tenemos la firme convicción de que la Región de Murcia merece un futuro mucho mejor.