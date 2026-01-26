Las políticas de libertad de López Miras funcionan

La Región de Murcia volverá a liderar este año el crecimiento económico en España. Es la conclusión que cabe extraer del último informe de BBVA Research, que sitúa el incremento de nuestro Producto Interior Bruto para 2026 en el 2,5%. Se trata de una de las tasas más elevadas del ámbito nacional, lo que significa que nos consolidamos a la cabeza de España, solo por detrás de dos transatlánticos económicos como la Comunidad Valenciana y Madrid.

En un contexto nacional de menor crecimiento y mayor incertidumbre, generada en gran parte por la inestabilidad política y la inseguridad que transmite el actual Gobierno de España, la economía de nuestra Región sigue mostrándose dinámica, sólida y robusta. Además, refuerza su papel dentro del conjunto nacional y confirma una evolución más favorable incluso que la de las comunidades autónomas del norte.

¿Dónde está el secreto? Uno de los compromisos más destacados que adquirió Fernando López Miras nada más tomar posesión como presidente del Gobierno de la Región de Murcia consistió en avanzar en la liberalización y convertir a nuestra tierra en uno de los espacios de mayor libertad económica del Mediterráneo. Por tanto, en uno de los destinos más atractivos para invertir y crear empresas y, con ello, generar empleo. La política económica adoptada desde entonces ha ido en esa dirección, y desde luego los resultados no tardaron en llegar.

Son, por tanto, las políticas de libertad del presidente Fernando López Miras las que consolidan a la Región de Murcia en los puestos de cabeza del crecimiento económico en España. Las medidas liberalizadoras y las leyes de simplificación administrativa; las sucesivas bajadas de impuestos, que han supuesto un ahorro de 330 millones para los ciudadanos de la Región en 2025; el apoyo al emprendimiento, en especial a los autónomos y al pequeño comercio; y la apuesta de la formación como vía de acceso a un empleo estable y de calidad nos colocan por encima de la media nacional en todos los indicadores económicos.

Y, lo que es más importante: el crecimiento económico que está experimentando la Región de Murcia no se queda solo en grandes cifras macroeconómicas de las que poder presumir, sino que llega a la calle. Lo notan de manera positiva los ciudadanos de a pie, las familias, los jóvenes y quienes, en general, buscan un trabajo en la Región.

Buena prueba de ello es la creación de empleo en la Región, materia que también lideramos en el ámbito nacional alcanzando cifras récord. No solo cerramos el año con 677.862 afiliados a la Seguridad Social, el mejor dato de la serie histórica, sino que se crearon a lo largo de 2025 17.500 puestos de trabajo. Además, hoy en la Región hay 5.475 parados menos que hace un año. Lo que significa que el crecimiento económico se traduce aquí en más empleo real y de mayor calidad y estabilidad: 5.475 ciudadanos que buscaban un trabajo en la Región lo han encontrado.

Que en la Región de Murcia se siga creando empleo por encima de la media nacional, y que, según el propio informe de BBVA Research, vaya a crecer un 2,2% en 2026, es fruto de la confianza y credibilidad que la política económica del Gobierno regional transmite a quienes quieren invertir y crear empresas en nuestra tierra. No es tampoco casualidad que la Región también lidere el crecimiento de autónomos en España: 1.500 más en el último año para un total de más de 105.000, consecuencia de medidas como la cuota cero, una Estrategia Integral de Apoyo al Trabajo Autónomo, ayudas directas al pequeño comercio, o la Oficina de Atención al Autónomo, que ha atendido a más de 1.000 personas en 2025.

Frente a una política, la de Pedro Sánchez, intervencionista y de asfixia fiscal, basada en el incremento artificial del gasto público y que genera inseguridad y desconfianza, la economía regional crece bajo pilares fuertes, estables y solventes de la mano del presidente Fernando López Miras.