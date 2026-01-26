El peso de las regiones en España (años 2022 y 2024)

El mapa nos permite conocer la aportación de las Comunidades y Ciudades autónomas al total nacional del Producto Interior Bruto, PIB, y su evolución, años 2022, 2023 y 2024, según la revisión de la Contabilidad Regional de España, CRE., publicada por el INE, el 16 de diciembre de 2025, en negrita el porcentaje de aportación al total nacional en el año 2022, en azul el porcentaje en el año 2023 y en rojo en el año 2024.

En el año 2024, la aportación de la Región de Murcia al total nacional del PIB es del 2,66%, seis décimas inferior a la de 2022, evidenciando como ya anticipan otros ratios, como es el estancamiento en el porcentaje de población en su aportación nacional en los últimos años.

En la evolución del crecimiento del PIB regional, constatamos que en el año 2022 crecía el 4%, mientras que a nivel nacional era del 6,40%, en 2023 crecía el 1,10% y a nivel nacional el 2,50%, en 2024 conjuntamente con Canarias lideran el crecimiento del PIB a nivel nacional con el 4,40%, creciendo 0,90 puntos por encima de la media nacional.

La estimación de FUNCAS para el año 2025, anticipa la ralentización de la economía regional y prevé un crecimiento del PIB del 2,50% por debajo del 2,90% de media nacional y para 2026 lo sitúa en el 1,30%, también por debajo del 1,90% de media nacional. Este diario la Opinión, el pasado 2 de enero, publicaba la estimación de crecimiento que de la Región según el Barómetro del Colegio de Economistas, que también anticipa la desaceleración de la economía regional en 2026.

La revisión estadística del INE de la Contabilidad Regional de España, serie 2022-2024, publicada el 16 de diciembre pasado, mantiene los crecimientos a nivel nacional, pero modifica las aportaciones al total del PIB nacional de las Comunidades autónomas.

El total del Producto Interior Bruto, PIB nacional en el año 2022 fue de 1.375.863 millones de euros, y en el año 2024 ha sido de 1.594.330 millones de euros, al analizar la aportación en porcentajes al total nacional por Comunidades autónomas. Las Comunidades que han crecido en su aportación al total nacional del PIB han sido, además de Madrid, Canarias, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana en las que el peso del turismo ha sido un elemento muy importante.

Constatamos que en el año 2022 la Comunidad de Madrid aportó el 19,42% y en el año 2024 ha incrementado su participación al 19,83% del total nacional, Cataluña que aportaba en 2022 el 18,81% igualmente ha aumentado su participación y se ha situado en el 18,96% y Andalucía que aportaba en 2022 el 13,40% en 2024 el 13,32% del total nacional. Estas tres Comunidades producen el 52,11% del total nacional.

La Comunidad Valenciana que en 2022 aportaba al total nacional del PIB el 9,28% en 2024 ha crecido al 9,30%, el País Vasco que aportaba el 5,83% en 2022 ha bajado al 5,75% en 2024, Galicia que aportaba el 5,21% en 2022, en 2024 aporta el 5,13%.

Por debajo del cinco por ciento, encontramos a Castilla y León que en el año 2022 aportaba al total nacional el 4,77% y en 2024 aporta el 4,64%, Castilla la Mancha que aportaba el 3,64% aporta el 3,48%, Canarias que aportaba el 3,41% en el año 2022, en el año 2024 ha incrementado su aportación al total nacional y se sitúa en el 3,65% y Aragón ha pasado del 3,17% al 3,11%.

Por debajo del tres por ciento encontramos, la Región de Murcia con el 2,72% en el año 2022 retrocede al 2,66% en 2024, Baleares que aportaba al total nacional el 2,70% ha crecido al 2,80%, Asturias del 1,94% al 1,88%, Extremadura del 1,71% al 1,67%, Navarra del 1,69% al 1,67%, Cantabria del 1,13% al 1,11%, y La Rioja del 0,71% en el año 2022 al 0,70% en el año 2024.

Estos datos, al igual que los que se vienen conociendo reafirman la necesidad de un PACTO POR LA REGION que impulsado por el Presidente López Miras, se alcance con los Partidos Políticos, al que debería incorporarse Empresarios y Sindicatos, para desde la unidad conseguir del Gobierno nacional la programación y ejecución de las infraestructuras, acuerdo 6 de marzo de 2020.

Así como acordar y poner en marcha un Programa de actuaciones con objetivos, recursos y plazos, para recuperar toda su fortaleza y poner en marcha todas sus ventajas comparativas y su estratégica situación en la fachada mediterránea, seguir retrasándolo es seguir perdiendo oportunidades de desarrollo social y económico y esta Región no puede ni debe seguir esperando.