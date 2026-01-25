No hay semáforos en la vía y se alinean los planetas

Terrible. Qué espanto de semana con los accidentes de trenes. Cuarenta y cinco fallecidos en Adamuz, uno en Cataluña, y aquí, el FEVE, el trenecito que va bordeando la carretera de Cartagena a La Unión hacia Los Nietos, ocurre otro desastre, esta vez sin muertos, gracias sean dadas a Dios, al destino, o a lo que cada uno crea. Pienso que no ha habido un solo español que no se sobrecogiera por estos tremendos sucesos y no se uniera al dolor de los familiares de los fallecidos. Todos los partidos políticos han dejado atrás sus diferencias, al menos unos días, para manifestar su cercanía a los dolientes. Bueno, todos menos uno, que ha seguido con la matraca de repartir porquería por doquier. Allá cada cual.

Pasaba por allí. Durante siete años crucé cada día por el mismo paso a nivel de Alumbres donde ha ocurrido el accidente. Trabajaba en el instituto de Escombreras y ese era mi camino de ida y vuelta desde Cartagena. Como han dicho los vecinos, no hay semáforos en ese punto de las vías, o sea que la cuestión va de mirar a los lados y también de escuchar el ruido que produce el tren cuando viene. Esperemos que ahora los pongan.

Sabe por experiencia. El martes estuve en una tertulia de Onda Regional. Vino también el ingeniero Juan Guillamón, habitual columnista de La Opinión, y persona que podía hablar como nadie de lo que un accidente de tren puede causar, porque él viajaba en el de la línea Madrid - Cartagena que chocó con un mercancías en Chinchilla, en 2003, en el que fallecieron 19 personas. Guillamón tuvo heridas muy graves, y nadie mejor que él para contarle a la audiencia el horror de aquella terrible experiencia. Todos estuvimos interesados pero sobrecogidos con su relato.

Retrato de Oliver Laxe durante el rodaje de 'Sirat'. / Quim Vives

Cine. La película Sirat va a los Óscar con dos nominaciones, Mejor película extranjera y Mejor Sonido. Gane o no gane, el hecho es que está teniendo una gran repercusión y que la están viendo en todo el mundo, siendo como es un trabajo sin grandes gastos de producción, una película sencilla, pero, eso sí, llena de creatividad y de situaciones que no suelen verse en el cine. El guion tiene giros que te dejan clavado en la butaca. En los Globos de Oro no ganó, pero estuvo también nominada y eso es realmente un logro.

Los planetas alineados. Un amigo muy versado en estos temas me envía el mensaje siguiente: ‘Una curiosa alineación planetaria. Desde el 23 de enero hasta el 6 de febrero se concentran en el signo de Acuario: Marte, Mercurio, el Sol, Plutón y Venus. Aprovechad toda su energía en los planos físico, mental y espiritual, y propiciad un reinicio completo en los sectores más importantes de vuestra vida… o donde creáis oportuno’. Tomen nota.

Declaración pública. Javier Santos, hijo no reconocido de Julio Iglesias, ha declarado lo siguiente a una revista, hablando sobre la denuncia de agresión sexual que la han puesto dos exempleadas del cantante: «Sé cómo actúan mi padre y sus secuaces. Las chicas van a sufrir mucho».

Una invasión de bárbaros. En los últimos dos días, Israel ha seguido bombardeando Gaza y ha matado a 16 palestinos. Mientras tanto, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, ha presentado en Davos la ‘nueva Gaza’ que aspira a levantar sobre los escombros de la actual. Según se vio, se trata de una especie de Dubai con numerosos rascacielos turísticos frente a la costa. Hay cosas que uno no puede llegar a creérselas, que nunca pensó que algo como lo que está ocurriendo en Gaza pudiera llegar a ser cierto, ahora, en el año 2026, como si estuviéramos en plena Edad Media.

Series. Aunque ustedes no se lo crean, he visto la segunda temporada de Machos Alfa, y me ha hecho sonreír y hasta he soltado alguna carcajada de vez en cuando. A veces nos hace falta dejar de ver magníficas series de asesinos en serie perseguidos por una pareja de policías con problemas en su vida personal (de estas hay miles), y dedicarse al entretenimiento elemental, y a ver esto de los maridos con problemas de convivencia con sus parejas.

Caras zapatillas. (Me lo apunté en cuanto lo escuché) Un hombre joven habla por teléfono andando por la calle: «Las zapatillas son cojonudas, guapas, guapas, pero me han costado un huevo. Si no estuvieran de rebajas, me habrían costado huevo y medio».