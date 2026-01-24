El pequeño gran comercio

Este periódico dedicaba el jueves una amplia información a la situación de los comercios de barrio y las acciones que se están preparando para su apoyo y mantenimiento dado el excelente servicio que ofrecen. Quizás sea un buen momento para hablar de ellos.

El plan de las familias para llevar a cabo las compras de alimentos ha sufrido varios cambios en los últimos años. Los que ya peinamos canas, y los que ya no peinan nada porque les ha desaparecido el cabello del cráneo, comenzamos comprando en los establecimientos que había en las calles donde vivíamos y aledaños, con alguna salida hacia las plazas de abastos, dedicando a estas fundamentalmente los sábados por la mañana. El siguiente paso fue el que se produjo con la aparición de las ‘grandes superficies’, en los alrededores de las ciudades, que puso de moda ir hasta allí en tu coche, dejarlo en sus enormes aparcamientos, agarrar un carro metálico bastante grande y hacer tu entrada triunfal en una nave enorme donde podías comprar desde una cabeza de ajos hasta un tresillo tapizado en terciopelo verde, pasando por ropa barata y frigoríficos de varias puertas. Unos años después comenzamos a disponer de supermercados más pequeños en los centros y en los barrios de las ciudades. Ya podías ir a comprar con tu carro particular, dejarlo encadenado a la entrada del súper y proceder a la recogida de alimentos, productos de limpieza y geles para el baño, arrastrando el carrito de vuelta a casa a menudo con un sobrepeso más que notable.

Y, mientras tanto, las ‘tiendas de barrio’ iban perdiéndose y disminuían los clientes en las plazas de abastos, incluso llegando a desaparecer algunas, como la de la calle Gisbert de Cartagena. En Murcia ciudad, estos pequeños establecimientos de varias especialidades han ido cerrando, pero el tipo de comercio al que yo me refiero tenía, y tienen los que quedan, una forma de atender a sus clientes que nunca podrán conseguir los grandes establecimientos. Una experiencia mía de esta semana da fe de ello.

El lunes me dispuse a ir a comprar lo que se necesitaba en mi casa. Cuando llegué a la plaza de Verónicas me di cuenta de que había olvidado el monedero, o sea que no llevaba nada de dinero ni tarjetas y tenía una lista de cosas que comprar en varios establecimientos. En el mercado está la frutería donde voy siempre. Me conocen de hace años porque, además, al dueño le di clase en el instituto, así que, sin pensarlo mucho me acerqué al puesto y le expuse mi problema a la persona que siempre me atiende, que me dijo que me llevara lo que quisiera, y que si necesitaba dinero para otras compras ella me lo prestaba. Le pedí 30 euros, me los dio y asunto solucionado.

A continuación, fui a la pequeña tienda de los quesos y fiambres del barrio donde me conocen, pero tengo menos confianza. De todos modos, le comenté a la señora que me atendía lo que me había ocurrido. Entonces ella insistió en que me llevara lo que necesitara y que no se lo pagara con el dinero prestado por la frutera, que ya se lo pagaría otro día.

Luego fui a mi farmacia de siempre, donde ocurrió lo mismo y a comprar infusiones, y la cosa acabó volviendo a la frutería y devolviéndole 20 de los 30 euros que me habían prestado porque nadie de esas pequeñas tiendas de barrio donde voy habitualmente me había querido cobrar nada.

¿Podría haber ocurrido algo similar en una gran superficie? Claro que no. Este mundo de la confianza entre el cliente y el vendedor, esto de que te digan ‘buenos días’ y a continuación tu nombre, eso de que vayas a comprar algo y te avisen de que esos tomates no son los buenos para ensalada, o que ‘no te lleves eso hoy, que es lunes’ solo puede ocurrir en las tiendas de barrio donde ustedes y yo debemos comprar todo lo que podamos para que se mantengan y estén ahí siempre, hasta cuando no llevemos dinero encima.