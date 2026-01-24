Accidente Adamuz: Prefiero esta gestión a la del Yak-42

El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, visita el lugar del accidente del Yak-42, el 27 de mayo del 2003 en Trebisonda (Turquía) / EFE

Prefiero esperarme unas horas, días o unas semanas, pero conocer la verdad, para exigir después responsabilidades, no solo penales sino políticas, a las mentiras, por ejemplo, que llevaron al gobierno de Aznar y Trillo a reírse de las víctimas y hasta del propio ejército español en aquella macabra gestión del accidente del Yak-42.

¿Saben cual fue el castigo del partido popular a Federico Trillo por aquel vergonzoso episodio? Nombrarlo embajador en Reino Unido.

Me parece bien que se exija transparencia, luz y taquígrafos en un accidente que ha costado la vida de 45 personas, ojalá hubieran exigido lo mismo cuando el Prestige (unos hilillos) o el Metro de Valencia, donde tuvieron que pasar años para que alguien asumiera su culpa, por no hablar de las residencias de mayores en Madrid en el Covid.

Lo que no me negarán es que resulta curioso que si un ejército de técnicos, especialistas, ingenieros, guardia civil y no sé si me falta alguien más, tras decenas de horas de investigación, imágenes, fotografías y análisis de laboratorio, sigan sin saber exactamente como ocurrió el descarrilamiento que por desgracia dio lugar justo diez segundos antes de que se cruzara el otro tren que recuerden iba lanzado a 200 kilómetros por hora, una triste casualidad por cierto, y que me ha traído a la memoria aquel accidente que costó la vida de 27 murcianos y murcianas pertenecientes al entonces partido comunista, hace ya la friolera de casi 45 años.

Ver al ministro de transportes, enfrentarse a continuas ruedas de prensa, una de ellas con más de dos horas contestando a todas las preguntas, a muchos les parecerá insuficiente y que debería dimitir, pero a mí personalmente me parece un acto de rendición de cuentas como hacía tiempo no veíamos en este país.

Si este precio tan alto que hemos pagado como sociedad sirve al menos para que seamos conscientes de la importancia de invertir en políticas públicas, habrá servido de algo el sacrificio de esas familias, porque la alternativa, privatizar el transporte ferroviario, como propone la ultraderecha, nos llevaría a tener que convivir de manera cotidiana con este tipo de accidentes.

La experiencia que estamos viviendo con la gestión sanitaria privada madrileña, donde incluso se ha demostrado que hasta se utilizaban productos sanitarios, catéter, de manera grotesca y peligrosa, material de un solo uso fueron reutilizados hasta diez veces para ganar dinero, o seleccionar enfermos para ganar rentabilidad, nos da un ejemplo de lo que pasaría en este país si ponemos la red ferroviaria al completo, a manos de fondos de inversión.