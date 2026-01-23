Polarizados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de la ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo el pasado 13 de octubre en Egipto. / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Hoy no reside (del todo) nuestro cainismo en las dos Españas machadianas. Ya no. Lo de izquierdas y derechas es como una denominación de origen vieja, y un tanto ajada. Los ideales tornaron en ideologías vacías, y se prostituyeron en el albañal de la política… En la actualidad, lo de “partirse el corazón” de don Antonio, reside en lo que Javier Cercas llama La hist E ria de España, con E, no con O… Cuando dice que solo hay algo peor que un sanchista histérico y es un antisanchista histérico. Y lleva razón. Ahora, lo de la derecha y la izquierda se difumina entre ser propedro o ser antipedro. Ni siquiera Feijóo, descuajaringado entre Ayuso y Abascal, reúne la capacidad de tener escapulario propio, al contrario que Sánchez, que ha sustituido la 'S' del Psoe por la suya propia.

Solo hay que fijarse en los tertulianos de cualquier tertulia organizada por cualquier medio, que son meros regurgitadores vacunos de las dos orillas del viejo espectro – ya convertidos en fantasmas – de la izquierda y la derecha, pero reconvertidos en Pros y Antis de un pedrosanchismo que ya parece casi ortodoxo… El problema, y no pequeño, es que el debate político público en España está basado en, y monopolizado por, las dos fantochadas. A los que intentamos (sin saber si lo conseguimos) desligarnos de ese histerismo de polarización, se nos califica, despreciativamente, y casi como en un insulto, de equidistantes.

Tampoco es que este secuestro del debate público racional, respetuoso y con todos los matices grisáceos, sea privativo de nuestro país; ahí está la vecina Francia pro y anti Macron; los pro y anti Trump; y otros lugares, donde los clásicos partidos políticos hoy son meros comparsas 'pros' o 'antis' del culo que calienta el trono… No tenemos la exclusividad en esa tendencia, pero es algo que se está abriendo paso en las sociedades humanas de hoy en día: la polarización más trasnochada y casposa. Y eso de que los medios de comunicación se sumen entusiásticamente a ello, debe obedecer a alguna razón que intuyo, pero se me escapa.

Yo no sé si el objetivo es mantenernos fijos en las pantallas, que son las suministradoras del pienso con que se alimentan tales tendencias, ni por qué motivo… Quizá sea porque, a través de nuestros dispositivos digitales, desde los que nos insultamos entre los unos y los otros, captan nuestros datos personales, que luego venden a las multinacionales y oligarquías financieras para que nos controlen desde sus mercados… Es una de las posibles causas escondidas. La otra igual puede ser hacernos esclavos de esas mismas tendencias; una especie de reclutamiento para luego utilizarnos en sus movimientos… Fuera como fuese el caso, la cosa es que se nos mantiene dentro del sistema en una constante polarización y enfrentamiento continuo. Bien centrifugadicos. Y lo peor es que ni siquiera sabemos ya preguntarnos el por qué.

Lo que yo me pregunto es si resistirán, o no, nuestras democracias, estos embates de cada vez más descerebrados y furiosos sectarismos… Si nos dejaremos conducir al matadero como borregos, arrastrados por una histeria inducida por los que están – y/o persiguen – el poder (políticos y financieros), para que todos gritemos y nadie escuchemos… ¿Vencerán ellos y perderemos todos los demás? Nosotros somos el pez que se deja pescar, a la vez que también somos el cebo con que se nos quiere pescar.

El mismo Cercas dice que él ve un débil y leve chispazo de esperanza. Cuenta que, en Madrid, lo invitan a una especie de Festival de Ideas, como ponente de entre otros muchos, que también vienen de Europa, nada más que para promover el diálogo y el intercambio de ideas entre la gente. Y dice que la Plaza de España se llena de personal, tan solo que para hablar y dialogar entre ellos sobre docenas de temas, trascendentes o no… También dice que en Magaluf, esa playa mallorquina de balcóning y borrachera, se está abriendo a esta práctica de diálogo usando sus playas como foros, y que suelen abarrotarse de personas dispuestas a no dejarse atontar.

Preguntar, dialogar, razonar, escuchar, pensar… Tan solo es eso, y no es poco. Es un movimiento contrario a ser pensado por otros, compartiendo el propio con los demás, y pensando por sí mismos. Se está descubriendo, aún débilmente, una de las prácticas civilizatorias más antiguas de la humanidad: la invención del Ágora… No es la primera vez que escribo sobre esto. Los griegos supieron sacarle todo el partido a lo que fue el impulso de una de las principales prácticas de cultura humana: la del librepensamiento.

En mi pueblo, por ejemplo, en su centro, se reparten tres ágoras… No es la primera vez que lanzo la idea – infructuosamente, por cierto – de resucitar estos 'festivales' de diálogo, conocimiento y pensamiento, que cuestan cero de inversión presupuestaria para cualquier Ayuntamiento. No sería tan difícil… Lo que en verdad resulta difícil es que los que cobran nómina de esto, crean en esto. No da los votos que da una fiesta… Y lo que aún resulta más difícil,es abrir la mente a un personal ya gentificado y cosificado, al que solo han enseñado a tomárselas o a topárselas.

Perdonen mi sinceridad, pero es lo que creo. Y conste que es una de las cosas en la que más me gustaría estar equivocado. En esto, como en tantos otros casos… Tengo claro que lo más cómodo para gobernar es tener a la gente enfocada a la manada, al romano panem et circus, al tomar, coger y comer para luego votar… La cuestión es si lo admitimos en nosotros mismos, o no somos capaces… “No hay mejor mercado que el del ganado”, dijo un experto ganadero. Y ya lo creo que acertó... He aquí el resultado.