‘Éxito’ sin precedentes de la unidad móvil del SEF

Que cierren las oficinas, que pongan a todos sus trabajadores el SEF a subirse al autobús móvil, se acabaron las miserias. ¡Todos a la calle!

Sin duda él o la que tuvo la idea del Sef móvil deberían darle la medalla a la ocurrencia del año.

Me cuentan, y así lo he constatado posteriormente, que el número de usuarios en busca de empleo que llegan a la oficina móvil no llega ni a la media docena, no al día, a la semana, así que una vez más, la foto gana a la eficacia y a la eficiencia.

La gestión del SEF se ha convertido en un vodevil, en un lamentable ejercicio de incompetentes e ineptos, solo el empeños de sus trabajadores logran que la desidia y el polvo no se conviertan en sus compañeros de oficina.

Pero como venimos diciendo hace años, parece que 'palos con gusto no duelen', y es que mientras las empresas privadas sigan haciendo su agosto particular en cada decisión que toman sus responsables, el SEF seguirá siendo un instrumento fallido para la búsqueda activa de empleo.

La prueba del algodón del ‘éxito’ de este lamentable espectáculo, es que para tres plazas que se ofertan para estar recorriendo la región de arriba a abajo y de lado a lado, es que han hecho un llamamiento de más de doscientos aspirantes. Blanco y en botella.

Ojalá alguien alguna vez sea valiente y cierre el Sef, seguir riéndose de sus trabajadores, pero sobre todo de los usuarios es el mejor ejemplo de la capacidad técnica y política de quienes la dirigen.

Sean coherentes, echen la persiana y ahorren dinero público a las maltrechas arcas regionales. No esperen a que VOX llegue y le hagan su trabajo.