Semana Santa de Lorca: un cartel para enmarcar

Me llega el cartel que anuncia la que seguramente es una de las mejores Semana Santa de España, que es como decir del mundo. Me refiero al cartel realizado por el muleño Nono García.

Y esta maravilla me aparece por el móvil entre el genocidio de Gaza; la miseria de Rusia en Ucrania; y el déspota de Trump jugando al monopoly con Groenlandia, con Irán en pie de guerra y una tal Corina Machado haciendo el ridículo con el Nobel de la Paz en la Casa Blanca. Me imagino que en la Academia Sueca andarán tirándose de los pelos.

Así que no me queda más que darle las gracias a quien o quienes encargaron a Nono García la realización del cartel para este año 2026. Gracias por hacer llegar a mi pantalla una brisa de belleza entre tanta maldad, crueldad, guerra, muertes, mentiras, fanfarronadas, asesinatos y hambre.

Por un instante he dejado de ver ciudades derruidas, cimientos reventados, colas pidiendo un plato de arroz, drones destruyendo vidas y casas.

Por un momento nadie me hablaba de Ábalos, de Mazón, de Koldo, del presidente de la diputación de Almería, de Abascal, de Ayuso, Feijóo o Sánchez; por unos segundos nadie exaltaba a Franco y de lo bien que se lo pasaban algunos en la dictadura.

Si hacen póster, por favor, que alguien me guarde uno en la oficina de turismo; por cierto, algún día alguien debería premiar a la excelencia turística a esa oficina, que lleva años sacando ideas y trabajo con medios escasos.

Hoy no me queda más remedio que volver a darle las gracias a este muleño que sigue, desde la humildad y el trabajo, haciendo la vida, si no más fácil, más bella a los demás.

Ahora solo toca esperar a que llegue la primera semana de abril para ver desfilar y disfrutar a los pasos morado, encarnado y negro, pero sobre todo, a los grandes pasos blanco y azul, una rivalidad, que en el cartel de este año por lo menos parece que la Virgen de los Dolores y la de la Amargura, han hecho las paces. Algo es algo en los tiempos que corren. Que cunda el ejemplo.