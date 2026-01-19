Ordi... ¿qué?

En la reunión de las Comunidades Autónomas convocada por el Gobierno para aprobar la nueva Ley de Financiación Autonómica, la ínclita ministra de la cosa, Sra. Montero, experta en desmentirse a sí misma sin despeinarse su despeinado, como cuando negó rotundamente lo de la otra pasada Ley de Amnistía, que luego defendió con todos sus aspavientos en batería, se ve que algún alguien (o alguna álguiena) le aconsejó inventarse palabras para que no le pillen en desmentido y en descaampado… Así que para el caso de esta cosa, intentó trajinarse al respetable con la de Ordinalidad , que estuvo manejando como en un trabalenguas, para intentar explicar lo que solo ella – o ni siquiera ella - entendía.

Si bien, fiel a sus principios, al principio negó el tal principio, para luego venir a defenderlo como principio sine quanon de su artificiosa, y liosa, exposición de principios. Lo único que a mí me quedó claro, es que la tal Ordinalidad, que supongo que viene de ordinal, pero eso no explica nada, en su inextinguible exposición casi que rozó la ordinariez… Desde luego, los textos cabalísticos de la Toráh son más entendibles que sus ordinalidades y sus status quo a mansalva. La realidad es que, lo que no tiene sentido, tampoco puede tener explicación.

Tuvo que ser el catalán Junqueras el que explicara, en perfecto castellano, lo que la ministra de Hacienda quería hacer pasar por 'proporcionalidad', sin que fuera justo en prioridad: "Quiere decir que si una Comunidad es la segunda en aportar, debe ser la segunda en recibir", dijo el de la barretina… Pues, si es eso, se carga todo principio de solidaridad, se mire como se mire su muy aparente lógica; y eso tiene muy poco del progresismo que tanto se encargan de enfatizar. Un servidor, al menos, no lo ve…

Si así fuera, por un ejemplo entre muchos, es muy de agradecer que Europa no usase tal medida cuando entramos a formar parte de esa misma UE, pues, de haber sido con la 'Ordinalidad Montoro' esta, aún circularíamos por carreteras parcheadas llenas de baches y socavones, mientras que Alemania tendría un aeropuerto por cada comunidad de vecinos… Según tal manera de ver las cosas, no me extraña que nuestro país sea el campeón europeo en materia de desigualdad, y que las distancias entre pobreza y riqueza cada vez sean más acusadas. Para reducirlas, precisamente, el que más aporta debe recibir un poquico menos; y el que menos puede aportar, ha de recibir un poquico más… Esa es la base y el espíritu que debe regir en estos cuentos de esas cuentas.

Luego, a alguien se le escapó, como en un renuncio, que "la tal Ordinalidad solo afecta a Cataluña por motivos inapelablemente históricos"… ¡Acabáramos!.. Quizá que se refiera a los derechos (de derechas) obtenidos por Jordi Pujol, cuando el PP de Aznar, o es que la cosa viene desde Jaime I el Conquistador, en que todo el levante debía vasallaje y bolsa a los de la sardana, en aquella época sin necesidad de sordina… Y es que, si a derechos históricos vamos, entonces, habría que aplicar la jodida ordinalidad catalana a los de Aragón, puesto que de esa Corona, y no de otra, le viene la casta al galgo, y no al revés. Y esto, por muchos apaños y falsificaciones históricas con que se quiera vestir lo que no es en modo alguno… Aparte de otra razón de no menos peso:

Si las divisiones administrativas que hizo Franco, heredadas de la República, y luego recosidas de nuevo en el invento de las Autonomías, son meramente artificiales y artificiosas, y no basadas en cuestiones históricas (para hacerlo bien, habría que basarse sobre los antiguos reinos que formaron la unidad de España – vean el escudo nacional -) el reconocer ventajas por mandangas históricas de unas sobre otras, no deja de ser un agravio comparativo y una injusticia manifiesta… Así que todo lo que se resuelva basado en tales hechos manipuladamente diferenciales, es llover sobre mojado en algo mal hecho y peor parido desde que se inventó este desaguisado.

Lo que no tiene ningún sentido, en modo alguno, es que, en pleno siglo XXI, y dentro de una Europa confederada – al menos mientras dure – aquí nos andemos aún montando un Estado de privilegios históricos de unas comunidades sobre otras… Y da lo mismo que el Gobierno sea de izquierdas que de derechas, pues aquí se favorece la sentada de culos en el trono sobre cualquier otra consideración (lo hizo Aznar, como Rajoy, como lo haría Feijóo si llegara), si bien es la izquierda la que más expone su trasero al aire por su concepción federalista de la cosa del caso.

Y, en estos momentos, reconozcámoslo, esa izquierda está vencida a un modelo presidencialista y cada vez menos colegiado de Estado… Y eso no facilita las cosas. Mucho menos con una derecha igual de vendida a su extremo camisaparda. Y todo, en un medio desaforado de crispación, confrontación y polarización ciegas y permanentes, donde nadie, ni ninguno, sea personaje o partido, está a una mínima altura de las circunstancias.

El modelo, nuevo o viejo, de Financiación Autonómica, con el desequilibrado equilibrio de la puñetera Ordinalidad de doña María Jesús, precisa de más dinero público; de miles de millones que habrán de salir de algún lado, por mucho que se manejen las partidas del Debe y del Haber para que luego quede en un guión de película mala… Y eso solo se consigue con subidas de impuestos, no con magia potagia. Y si las subidas se van a repartir según el actual sangrante y sonrojante criterio entre el 2% sobre los beneficios de las macroempresas y el 30% de los de mi peluquero, mejor que se eviten la molestia de la tomadura de pelo a gran escala… Aquí, lo diestro y lo siniestro se dan la mano. Es lo único que saben hacer como buenos (o malos) trileros, para mantener engordada su nómina. Los unos y los otros… Así que, Virgencica mía, quédeme como estoy…