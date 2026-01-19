Medidas valientes de López Miras frente al intercambio de favores de Sánchez

El presidente Fernando López Miras ha fijado para 2026 una hoja de ruta ambiciosa, basada en una batería de medidas y proyectos estratégicos para que la Región de Murcia siga creciendo y avanzando. Una nueva Estrategia de Empleo, la Ley de Vivienda Asequible, más bajadas de impuestos, reforzar la seguridad, fortalecer el Estado del Bienestar y defender los intereses de la Región serán ejes prioritarios de la acción del Gobierno regional.

Frente a un desgobierno de Sánchez que solo resiste para mantenerse en el poder a toda costa, el Partido Popular y López Miras formulan medidas reales y valientes y plantea soluciones a problemas que de verdad preocupan a los ciudadanos de la Región.

Cabe destacar esa Estrategia Regional de Empleo que próximamente se firmará con los agentes sociales, con el objetivo de mantener una tendencia que nos sitúa a la cabeza de España; un Plan Industrial que generará 15.000 nuevos puestos de trabajo, en especial de jóvenes; y un anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible que se aprobará en unos días, y que reducirá trámites para favorecer la construcción de vivienda.

También, en materia de seguridad, el programa ‘Ocio Seguro’ dirigido a los jóvenes, que fortalecerá la vigilancia en lugares de ocio. En cuanto a Sanidad, la apertura de nuevos centros de salud, y la Ley de Prevención y Atención a las Adicciones y de Fomento de los Hábitos Saludables, centrada en la protección de la juventud y la infancia.

¿Y qué podemos esperar en cambio del Gobierno de Pedro Sánchez? Solo propaganda y discursos vacíos, más estrategia de la confrontación y polarización y más campañas para tapar sus vergüenzas y su corrupción. Todo con un objetivo: aferrarse desesperadamente al poder mientras nos somete a los españoles a una larga campaña electoral que estamos pagando, por supuesto, con los impuestos de todos.

Recordemos que el propio Pedro Sánchez prometió en su discurso de investidura un Pacto de Estado por una financiación autonómica más justa, acceso a la vivienda, defensa de las mujeres como bandera, un ‘Escudo Social’, tolerancia cero con la corrupción y un ‘muro’ frente a la intolerancia para, según decía, fortalecer la democracia.

Ya han pasado casi tres años y aquel discurso ha resultado ser una sarta de mentiras y de eslóganes vacíos, al más puro estilo sanchista. Eso sí: cabe reconocer que el muro sí lo ha levantado, pero para dividir y enfrentar a los españoles.

El Pacto de Estado para una financiación más justa ha consistido finalmente en un vergonzoso acuerdo con un delincuente condenado por la Justicia, que ha derivado en un modelo con privilegios a la carta para el independentismo catalán. Y que vuelve a distinguir entre españoles de primera y de segunda, que concede más para quienes más presionan y menos para quienes más necesitan.

Un pacto de financiación que ha resultado ser lo contrario: todas las comunidades autónomas, incluidas las del PSOE, menos una, están en desacuerdo con el modelo presentado. Aunque, según los socialistas de la Región, todos menos ellos, Sánchez y Junqueras estamos equivocados y deberíamos conformarnos con el premio de consolación de pasar de ser los últimos a los terceros peor financiados. Pero no vamos a tragar.

En cuanto a la política de vivienda, ha quedado en anuncios y promesas recicladas, y ha convertido lo que no era un problema a ser la principal preocupación de los españoles. Respecto a la corrupción, lo que hay son escándalos diarios, investigaciones por decenas de instancias judiciales y un deterioro institucional que destroza la confianza de los ciudadanos.

Por desgracia, cuando Sánchez convierte la política en un intercambio de favores incluso con delincuentes, la Nación se debilita y se castiga injustamente a quienes cumplimos con España. Y cuando se maltrata a quien cumple, se rompe la convivencia. Se hace imprescindible enterrar al sanchismo para que regrese la confianza en las instituciones, la limpieza de la vida pública y la igualdad ante la ley.