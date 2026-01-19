Cambios de personal en La Glorieta

La Glorieta se ha convertido en los últimos tiempos en un no parar de nombres propios. Unos porque acaban marchándose o cambiando de destino y otros porque quieren meter cabeza en la plantilla municipal provenientes de otras administraciones, sobre todo de la Comunidad Autónoma o empresas de la calle. La cuestión es que siempre hay tela que cortar y, en algunos casos, hasta con trastienda incluida

El año acababa en el Ayuntamiento con el cese de uno de los responsables o apoyo de Murcia 1200, un contrato que parecía que tenía fecha de caducidad desde el principio; se explicó desde el Gobierno local que ese contrato prescribía con el final del aniversario. Sin embargo, se ha producido sin que la celebración de la efeméride haya llegado a su fin. La Administración municipal ha decidido alargar los eventos hasta junio sin que se sepa si el puesto que ha quedado vacante será sustituido (en caso de que no se busque a otra persona se entenderá que ese cargo no era tan necesario). La persona que ha dejado ese cargo ha tenido sus más y sus menos con cierto concejal, responsable de algunas de las actividades que se han programado.

Mientras se desvela ese misterio, está pendiente la elección de un director o directora de Servicios Sociales, que está ocupada actualmente y de manera provisional por una pariente del concejal de Personal, que lleva bastantes meses en el puesto. Según ha trascendido, cuatro son los candidatos que han sido admitidos para ocupar ese cargo de libre elección. Prácticamente, todos los candidatos vienen de la Comunidad Autónoma, algunos de ellos con importantes responsabilidades en la Administración regional.

Esta convocatoria ha generado cierto interés por parte de algunos de los funcionarios de la Comunidad que incluso se han puesto en contacto con homólogos en el Ayuntamiento para saber qué ocurrirá con ese cargo, La respuesta dada por esos trabajadores municipales coinciden con la apreciación de los grupos de oposición: el cargo será para la pariente del edil, entre otras cosas porque lleva ejerciendo ese puesto de dirección desde hace tiempo.

Esa es una de las razones por las que funcionarios de la plantilla municipal se muestran reticentes a la hora de postularse a esas responsabilidades que salen a libre designación sin concurso. No les convence que puedan ser los elegidos si están ya ocupadas de manera ‘interina’ por ciertas personas y más si tiene vinculación con políticos del Gobierno local. Es un sistema un tanto perverso: te adscribo de manera provisional y puede que esa ‘lotería’ te dure toda la vida.

Jefaturas

Otra jefatura que ha sido ocupada por una trabajadora de la Comunidad Autónoma es la de Contratación, que ha recaído en una funcionaria de esa administración que ya estuvo antaño trabajando en el Ayuntamiento capitalino. El anterior jefe de Contratación fue destituido tras negarse a dar el visto bueno a ciertos contratos de varias concejalías, un detalle que no ha sido impedimento para que un concejal del Gobierno se lo haya llevado a su vera y lo haya puesto en Desarrollo Urbano para realizar intensos proyectos. No estaría haciéndolo tan mal en su anterior responsabilidad.

En Plazas y Mercados se ha jubilado un mando intermedio que no ha sido sustituido directamente y que su marcha, al parecer, ha derivado en el nombramiento de dos cargos, uno de ellos con alguna relación con un alto cargo del staff funcionarial, algo parecido a lo que ocurrió con determinado puesto de Información al Ciudadano.

También ha habido incorporaciones en la concejalía de Pedanías donde se han unido unos diez técnicos con la excusa de agilizar los proyectos de pedanías, algunos de los cuales llevan años en la casilla de salida. Esos ingenieros de obras públicas y arquitectos contratados proceden de las bolsas de empleo del Ayuntamiento sin que de momento, los presidentes de las juntas municipales o pedáneos hayan notado el trabajo que pudieran realizar. Es más, alguno que otro ya ha dicho que lo único que se ha logrado es aumentar la burocracia y poner obstáculos técnicos para su ejecución. Otra de las teorías es que esas incorporaciones lo único para lo que servirán es para que la Jefatura de esa concejalía pueda aspirar a ser directora de área con el consiguiente aumento de sueldo. Por nadie pase.