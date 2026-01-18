Lo mejor que le puede pasar a la U.E. es que Trump invada Groenlandia.

Que la OTAN saltara por los aires, curiosamente podría convertirse en la mejor noticia para una Unión Europea que lleva demasiado tiempo deambulando como alma en pena mientras EE.UU. China y Rusia se reparten el mundo.

La Unión Europea necesita una "Revolución " urgente, de lo contrario, su decadencia seguirá beneficiando a todos los grupos políticos de extrema derecha, los autodenominados "Patriots", partidarios de su desaparición.

El papel jugado en estos últimos años en Ucrania, Gaza, y ahora en Venezuela y Groenlandia, está resultando algo más que decepcionante, incluso algunos como el mismísimo Josep Borrell (lástima de oportunidad que ha perdido este país de no proponerlo como presidente) ha criticado abiertamente.

Quizás, como dice el dicho popular, no hay mal que por bien no venga, y tener a un déspota, matón, chulo e inmaduro al frente de la primera potencia militar, empeñado en que Europa nos gastemos miles y miles de millones de euros en su industria armamentística, y armarnos hasta los dientes en nombre de la paz, sirva para que la U.E. cree su propio ejército, y de nuevo el viejo continente vuelva al tablero internacional del que lo están echando a patadas.

Y mientras Trump sigue jugando con el mundo como lo hacía el genial Charles Chaplin en la película El Gran Dictador, Corina Machado sigue empeñada en darle la razón a los que decían que era un disparate y un grave error otorgarle el Nobel de la Paz.

Es la primera vez que la propia Academia Sueca se arrepiente de la decisión apenas un puñado de semanas después de anunciarla como merecedora con uno de los mayores premios que se dan en el mundo, y es que la líder venezolana ha ‘cavado su propia tumba política’ al entregar el Nobel de la Paz a uun sanguinario, que no solo amenaza con llevar el infierno a quienes le nieguen sus recursos naturales, sino que es capaz de justificar que sus mercenarios contratados por su gobierno, asesinan a plena luz del día a norteamericanas en la puerta de su casa.

Ofrecerle o mejor dicho, decir públicamente que Trump se merece dicho premio, es como si el gobierno de España a través del Ministerio de Igualdad otorgara a Ábalos el premio ‘Hombre del Año’ o la Unión Europea nombrara a Abascal y a Milei ‘Comisionados para Europa y América Latina en la lucha contra el Cambio Climático’.

Ya lo decía Groucho Marx: Mejor permanecer callado……