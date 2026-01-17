Miradas, nuevo festival de fotografía en Murcia

Con un enfoque global del arte y una perspectiva que mira a la diversidad, nace un nuevo festival de fotografía en nuestra ciudad, MIRADAS MURCIA, un encuentro estructurado en torno a 7 secciones que aportarán al espectador una experiencia visual completa que no se centrará en un único tema, sino que se abrirá a un enfoque más dinámico.

Siete exposiciones que serán apoyadas por charlas y conferencias, un evento cultural pensado por y para el público. Su estructura será la siguiente: Miradas clásicas, mostrará el trabajo de consagrados fotógrafos que son historia de la fotografía; Miradas de la tierra, impulsará el talento regional; Miradas OUT, sección centrada en artistas internacionales; Miradas en femenino, reconoce la figura de la mujer como creadora; Miradas promesas, una oportunidad para nuevos artistas emergentes; Miradas New Era, las nuevas tecnologías, materiales y soportes tendrán su propio espacio sacando la fotografía a la calle; y Miradas solidarias, que visibilizará el trabajo de asociaciones, artistas o colectivos cuyo fin sea crear conciencia sobre cuestiones de interés.

Nace así una nueva cita para la fotografía, MIRADAS MURCIA, un espacio para ver, pensar y dialogar sobre fotografía.

Si habéis llegado hasta este punto estaréis emocionados al descubrir que habrá un renacer de la fotografía en Murcia. Lamento deciros que esto no va a ocurrir, y no va a ser posible porque la persona que tiene la capacidad de decidir sobre esta cuestión, el Secretario General de Turismo y Cultura, el excelentísimo señor D. Juan Antonio Lorca, así lo ha decidido.

En el año 2023, tuve la ocasión de reunirme con él para presentarle este nuevo proyecto creado y desarrollado por mi: Miradas Murcia. Llegué hasta ilusionarme puesto que la idea le interesó, me apuntó que había una necesidad de darle más protagonismo a la fotografía en nuestra ciudad. Le mostré el dossier que incluía, al detalle, el desarrollo del mismo.

Unos meses después, en una segunda reunión, le volví a hacer referencia a la posibilidad de hacer este encuentro fotográfico, bien de manera anual o bi-anual, y el Sr. Juan Antonio Lorca volvió a mostrar interés con la misma réplica, esa necesidad de reconectar con el público amante de este arte, además me pidió que le volviera a dejar el dossier para verlo con calma.

Así, entramos en 2024, y una nueva reunión tiene lugar. Volvemos a tratar el mismo tema y aquí es donde la decepción toma forma de absurda respuesta, y desde luego miras muy cortas para el que es sin duda la mano ejecutora de la cultura en nuestra ciudad. Se le ocurre decirme: "Eso costará mucho dinero". Mi respuesta fue clara, "Lo primero que hay que tener es intención y ganas de hacer las cosas. Y después, si tenemos claro que se quiere hacer, entonces, se puede buscar financiación, colaboradores, patrocinadores, en fin, lo que viene siendo normal en un evento de estas características".

Cuando pensaba que no me podía sorprender más, la conversación continuó. "El problema de este tipo de eventos es la continuidad", añadió el Sr. Juan Antonio Lorca. Le pedí que se explicara. "Que el político que venga después quiera continuar haciéndolo en los siguientes años". No me reí porque la respuesta me pareció más grave que absurda. "Ahora entiendo que nunca ocurra nada realmente importante en Murcia cuando hablamos de arte", le dije. "Con ese talante tuyo nunca se haría nada, nunca se pensaría en grande y mucho menos en futuro. No deberías preocuparte por lo que va a hacer, o no, un futuro consejero, que ni siquiera sabes quién será. Deberías preocuparte por lo que tú hagas ahora, por lo que tú construyas ahora para nuestra Región".

Volví a intentarlo en otra ocasión, y esta vez dedicí desistir porque ya me he dado cuenta que no se trata de qué proyecto cultural presentes sino de quién lo presente, y esto –digan lo que digan–, es una realidad. Sólo tengo que recordar que la única y última vez que trabajé en una exposición para la Comunidad Autónoma fue en 2017. Su última sentencia me dejó otra perla: "Según el grupo de técnicos y asesores de la consejería hacer un festival de fotografía así en Murcia sería hacerle la competencia a PhotoEspaña". 00 00 00 00,-es la única manera que tengo de mostraros mi cara de indignación.

Primero, qué tenemos que ver los murcianos con PhotoEspaña. Segundo, hay múltiples encuentros fotográficos en diferentes ciudades y ninguno es competencia de otro, muy al contrario, todos sirven para retroalimentarse y reforzar la imagen de que somos un país culturalmente avanzado y contemporáneo. Es como decir que no hay que hacer más museos porque ya está El Prado.

Esta es la actitud y estas son las respuestas de la persona que tiene en sus manos la cultura de nuestra Región, a veces pienso que es más un enemigo pagado que un verdadero gestor.

Llegamos a 2026 y ¡¡¡¡ta channnnnnnnn!!!!, tenemos un festival de fotografía en Cartagena a punto de inaugurarse, apoyado por la Consejería de Cultura, por la misma voz, del mismo señor, que no lo veía óptimo para Murcia, por la misma persona que no quiso que aquí se hiciera. Y ahora os hago una pregunta, la misma que yo me hice al conocer la noticia: ¿casualidad? Por desgracia, hace ya mucho tiempo que me di cuenta que las casualidades no existen.

Quería contaros este tipo de avatares culturales porque estoy cansada de que me roben las ideas, y como no hay dos sin tres, mejor explicarlo todo ahora, no vaya a ser que en unos cuantos meses descubramos una buena mañana que un nuevo festival de fotografía nace en Murcia; eso sí, con otro nombre, pero la misma idea y los mismos contenidos.

MIRADAS MURCIA, un festival de fotografía que pudo haber sido algo grande, pero que ya nació muerto porque el Sr. Juan Antonio Lorca así lo decidió. Dejo la puerta abierta y el ofrecimiento hecho, quizás uno de esos políticos desconocidos del futuro crea conveniente colocar a nuestra ciudad en el mapa de la fotografía contemporánea.

Mi enhorabuena a Cartagena por llevar a cabo esta nueva iniciativa.