Los pasos prohibidos

La música tampoco escapa de la agenda política. Si Barack Obama convirtió su ‘playlist’ veraniega de Spotify en un fenómeno global, ahora es Donald Trump quien se mete a DJ para inyectarnos su ideología MAGA. La banda sonora presidencial, pensada para animar sus mítines, combina himnos patrióticos (God Bless the USA) con otras canciones tan irónicas como reveladoras, como 'You Can’t Always Get What You Want', de los Rolling Stones.

Pero la melodía que realmente desata la euforia de los halcones republicanos es ICE ICE BABY, de Vanilla Ice; un temazo que causó furor en la fiesta presidencial de Nochevieja que Trump celebró en su mansión de Mar-a-Lago. A nadie se le escapa que las siglas ICE son un guiño al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyos agentes tienen la orden de deportar a niños migrantes no acompañados y están siendo responsables de violentas redadas y asesinatos de civiles en distintos puntos del país.

Dicen que Hitler escuchaba a Wagner antes de invadir Polonia; Trump, en cambio, parece preferir un supremacismo blanco más comercial y pegadizo. La canción no deja lugar a la duda:

«Yo VIP, let’s kick it, ICE, ICE, Baby» («Tú, VIP, vamos a patearlo — ICE, ICE, Baby»).

Sábado 10: Juan del Mal

El algoritmo sabe cómo provocarme y mantenerme pegada a la pantalla del móvil 24/7, así que, siguiendo la estrategia del ‘rage bait’ (cebo para cabrear) me muestra un vídeo en el que Juan del Val defiende el poliamor —lo que antes se llamaban ‘cuernos’—. El aire chulesco y soberbio del personaje me provoca tal rechazo, que entro en los comentarios para comprobar si el ‘hate’ es compartido. Deslizo el dedo por la pantalla hasta que un comentario capta mi entera atención. Lo escribe alguien llamado Cheni, que tiene un geranio de foto de perfil: «Y que le hayan dado el premio Nobel a este… Así está España». Difícil encontrar una frase que represente mejor el signo de los tiempos.

Domingo 11: Early Birds

Hoy es el mejor día del año para planificar las vacaciones de verano, según los expertos. Sí, ya lo sé: hace frío, el botón de los vaqueros amenaza con sublevarse y todavía nos dura la resaca postnavideña. Sin embargo, según la Asociación Internacional de Agencias de Viajes, el 11 de enero es el día más barato para comprar vuelos y reservar hoteles. Los destinos más económicos de este 2026 son Groenlandia, Irán y Venezuela. A mí me tienta Taiwán, aunque todavía no tengo claro si acabaré construyendo castillos de arena en la playa… o cavando una trinchera.

Lunes 12: ¡A jugar!

Ponga a prueba su intuición y decida si estas frases referidas a los judíos o a los migrantes latinos fueron pronunciadas por Adolf Hitler o Donald Trump:

«Representan la mayor invasión de la historia». «Son parásitos en el cuerpo de otras naciones». «No son personas. Son animales». «Están envenenando la sangre de nuestro país». «No comparten nuestros valores». «La convivencia es imposible». «Debemos limpiar nuestro país de ellos». «Llevaremos a cabo la operación de deportación más grande de la historia».

Martes 13: Respuestas

Trump. Hitler. Trump. Ambos. Trump. Hitler. Hitler. Trump.

Miércoles 14: Tipografia Woke

‘Idiota’ significa, etimológicamente, «persona que no participa en la vida pública o no tiene interés por los asuntos de la ‘polis’, es decir, la política». Ante el bombardeo constante de noticias apocalípticas, todos estamos algo ‘idiotizados’, pero no debemos perder de vista que la ideología está en todo, incluso en los detalles que parecen insignificantes.

Por ejemplo, Marco Rubio, antes de convertirse en el ‘virrey’ de Trump en Venezuela, decidió cambiar la tipografía de los textos oficiales de la Casa Blanca, pasando de la letra Calibri —implantada en la época de Joe Biden— a la Times New Roman. El motivo: Rubio acusa a la Calibri de ser ‘woke’. Aun siendo más legible y accesible para las personas con problemas de visión por su estilo sans serif, nuestro pariente de Espinardo (aunque parezca broma, tiene antepasados murcianos) la considera una letra blanda y poco seria.

Jueves 1: Saldremos peores

La noción de progreso atraviesa una crisis profunda, pero nadie lo ha expresado con tanta contundencia como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Esta semana, durante la rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Groenlandia, Frederiksen reaccionó a las reiteradas amenazas de Trump de tomar el control de la isla ártica. Su diagnóstico fue alentador: «Lo peor está por venir».

Viernes 16: Siempre Kant

«La moralidad no es la doctrina de cómo podemos ser felices, sino de cómo podemos hacernos dignos de la felicidad», Immanuel Kant. n