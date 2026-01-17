No vayas presumiendo por ahí…

Al final resulta que no fue Julio el que más amó. Se quedó en el más amo. El puto amo.

Un ejemplo de cómo los poderosos abusan de los débiles ayer, hoy y mañana, por lo que no hay eximente posible si, como gracias a una gran investigación periodística, se confirman los deleznables hechos.

La primera excusa de su coro de seguidores es que hace tiempo de las agresiones. Una era, allá por 2023, en la que la intolerancia frente a los abusos no revestía intensidad. Época que parecen añorar pues constituye su primera línea de defensa cuando hace dos años la concienciación frente a los abusos sexuales era mayor que ahora, pues, como nuestro más prestigioso cantante internacional, vamos para atrás hasta que definitivamente toquemos fondo.

El solista, mejor hubiera sido así, dice sentirse reconfortado por las voces que reclaman su presunción de inocencia. Otro error, pues los que le calientan la oreja, esperemos que no pasen de ahí, son los mismos que aplauden con las orejas cuando Trump asesina a ocupantes de lanchas o a sus propios compatriotas. Muertos a los que, como en el caso de Renee Good, se les inventan antecedentes o directamente se criminaliza.

En la violencia machista es un clásico culpabilizar a la víctima y exculpar al agresor. La culpa es de ellas por no haber denunciado. Ya saben. Jóvenes de 22 años inmersas en la miseria en una república bananera que no tuvieron ovarios para denunciar a lo que, aquí y allí, se consideraba un Dios. A la hoguera porque no avisaron a la policía, renunciando a todo, y a la hoguera porque han acudido ahora, renunciando a todo. Fuera de la iglesia, o de Iglesias, ciertamente no hay salvación posible si te juzgan los fariseos.

Me matan si no denuncio y si denuncio me matan… Ah, que esa no es suya, aunque, con seguridad, considera que todas son suyas.