Miras & Lucas: La peor alianza para luchar por la Agencia Salud Pública

Francisco Lucas y Fernando López Miras, en la reunión que mantuvieron para abordar los presupuestos el pasado mes de junio. / Israel Sánchez

Si los dos máximos líderes de los dos principales partidos de la Región son incapaces de tomarse un café juntos, difícilmente podremos ‘pelear’ en Madrid al unísono para conseguir la ansiada y necesaria Agencia Estatal de Salud Pública.

No es la primera vez que aquí, en este rincón del sureste, llamamos a Madrid para que nos den un Agencia Estatal, ya ocurrió cuando San Javier optó por la Agencia Espacial Española allá por el año 2022, y que finalmente terminó en Sevilla, que sí presentó una candidatura respaldada por todas las fuerzas políticas. Pero aquí en Murcia seguimos optando por salir de caza cada uno por su lado, y eso no nos hace más plurales ni más diversos, sino mucho más débiles.

Poner a parir al gobierno cada día, y no hablar prácticamente nada con el líder de la oposición, tiene un precio demasiado alto para los intereses del millón y medio de murcianos y murcianas.

Si tenemos en cuenta que durante la última dana, la comunidad fue incapaz de poner en marcha el CECOPI, más aún, ni tan siquiera estuvieron en permanente contacto el gobierno regional y la propia delegación del gobierno, difícilmente nos van a tomar en serio si ahora decidimos unilateralmente y a última hora presentar nuestra candidatura a la Agencia Estatal de Salud Pública.

Hubiera sido un detalle que se hubiera presentado la candidatura de nuestra querida Región con toda la clase política, social, sindical, económica y sanitaria en bloque -sindicatos sanitarios, colegios profesionales, empresarios, partidos políticos, comunidad científica, etc.-, unidos con un gran objetivo, hay que reconocer que para eso se las pintaba como él solo el otrora presidente Ramón Luís Valcárcel, incluso Pedro Antonio Sánchez tenía mucha más visión.

Si lo que queremos es que no nos den la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, sin duda lo estamos haciendo de cine.

Una pena que con todos los profesionales y defensores de la Salud Pública que tenemos, con el gran trabajo que se hizo en este rincón del sureste español durante aquellos años del Covid-19, y con un gran bagaje técnico y humano que tenemos bajo el paraguas de la Fundación para la Formación e Investigación Sociosanitaria (FFIS), no seamos capaces de por una vez remar todos en la misma dirección.

Divide y vencerás, dice el dicho popular. Nosotros no necesitamos agentes externos para dividirnos, en eso sí que somos una potencia.