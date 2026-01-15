Opinión | Levedades
Del diagnóstico a la fiebre
Desde la publicación de El Capital, de Karl Marx (con perdón), no han dejado de salir libros que nos explican el capitalismo, aunque con pocos resultados. ¿Por qué? Porque el capitalismo es más una cuestión de práctica que de teoría. Uno puede declararse visceralmente anticapitalista y seguir funcionando perfectamente dentro del sistema, con sus tarjetas de crédito, sus hipotecas, su ansiedad y sus orfidales. El capitalismo no se ofende: sonríe y te ofrece una aplicación para gestionar la rabia. Se publican tratados que desmenuzan sus mecanismos, ensayos que lo comparan con religiones, novelas que lo caricaturizan. Pero el monstruo ni se inmuta. Ha aprendido a digerir la crítica y a venderla después en tapa dura y en bolsillo. Nada le sienta mejor al capitalismo que un enemigo lúcido: lo vuelve marca. Cuanto más se explica, más invisible se vuelve y más se extiende, más crece, más caro es el precio de la vivienda y la merluza. El problema no está, pues, en la escasez de teorías, sino en la mirada. Los explotados no necesitamos que nos describan la cárcel: estamos dentro de ella. Lo que no somos capaces de imaginar es cómo sería vivir fuera. El capitalismo no se limita a organizar la producción: organiza el deseo, que es la materia prima más barata. Y mientras tanto, seguimos escribiendo y escribiendo. Los profesores escriben, los artistas escriben, los cansados escriben, los jubilados escriben y hasta los escritores escribimos. Escribir se ha vuelto la forma más elegante de no hacer nada sin dejar de parecer productivo. Se escribe contra el sistema y se cobra por ello. Se imprime la rebelión en papel reciclado y se presenta en ferias sostenibles.
Quizá el capitalismo, incluso en sus versiones más crueles, persista porque hemos dejado de percibirlo del mismo modo que los peces no perciben el agua. Nos hemos vuelto incapaces de imaginar otra cosa. Incluso los que soñamos con su fin lo hacemos con estética de anuncio: cielos despejados, comunidades amables, tiempo libre y wifi. Ninguna revolución resiste tanto confort.
Así que tal vez no hagan falta más libros que nos lo expliquen. Necesitamos un manual de deshabituación: cómo vivir sin él, cómo desaprenderlo. Pero para eso habría que dejar de escribirle cartas de amor travestidas de denuncia. Habría que pasar del diagnóstico a la fiebre.
Suscríbete para seguir leyendo
- El tenista chino es técnicamente muy bueno, pero no gestiona bien las emociones
- El TSJ rechaza el recurso de los condenados por el crimen de la gasolinera de Lorca que alegaron 'miedo insuperable
- Niebla, lluvias y una bajada de temperaturas: la previsión del tiempo esta semana en la Región
- El año de la seguridad: López Miras anuncia un 2026 con más patrullas los fines de semana para garantizar un 'ocio seguro
- MC denuncia la inauguración de un paso de peatones inaccesible en La Palma en Cartagena
- 9 terremotos en 48 horas: la tierra recuerda a la Región que se halla en la zona con mayor riesgo sísmico de España
- El 86% de los profesores de la Región de Murcia percibe un aumento de la conflictividad en las aulas
- Aborda y agrede sexualmente a una mujer que paseaba a su perro en Cartagena