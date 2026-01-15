Renovar coche en 2026 se ha convertido en una decisión muy compleja. El riesgo de acabar como el asno de Buridán y no comprar nada es elevado. La historia fue creada por el filósofo francés con dicho apellido para evidenciar la paradoja de tener que elegir entre dos cosas aparentemente iguales, dos montones de paja en este caso. En inglés se expresa la misma paradoja con una frase tecnocrática rotunda y sonora: «parálisis by análisis». El resultado es el mismo: la inacción a resultas de la complejidad de la decisión.

Y es que, a la hora de comprar coche, la elección tecnológica hasta hace unos pocos años era muy simple: o gasolina o diésel. Ahora te enfrentas a: coches de combustión o ‘térmicos’, según la nueva denominación, híbridos puros, híbridos enchufables, eléctricos puros y eléctricos de rasgo extendido. A su vez, los térmicos pueden ser de diésel, gasolina o de gas. El gran beneficiario de la situación, por mi experiencia de los últimos meses, es Youtube. El canal online está lleno de vídeos donde los especialistas tratan de demostrarnos los puntos fuertes y débiles de cada tecnología. Obviamente, todo mezclado con la publicidad de las marcas respectivas.

Como consecuencia, una decisión que suele madurarse en unos pocos meses me ha costado más de un año. Al final he elegido un eléctrico puro, lo que no significa que las tenga todas conmigo. Confieso que ha habido fuertes componentes irracionales, e incluso ideológicos en mi decisión. Pero quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al principio se buscan razones para elegir un coche. Al final todo son meras excusas para comprar el coche que has elegido por alguna razón, estética la mayor parte.

Los psicólogos del consumo tienen ya establecido que los compradores de coche están mucho más atentos a la publicidad de un modelo cuando acaban de comprárselo. Y eso para acallar la mala conciencia y reforzar a posteriori su decisión. Estoy en esa incómoda situación actualmente. Igual debería proponer una variación de la paradoja del asno: no solamente moriría por no poder elegir, sino que tendrá mala conciencia el resto de su vida si finalmente se decide.