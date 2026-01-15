2026: el año en que el coste de la vida se reescribe

Diversos estudios vaticinan que en 2026 en España la inflación se mantendrá contenida, en términos teóricos y técnicos, y que se consolidarán las pensiones, contributivas y no contributivas, pero que los ciudadanos enfrentaremos una subida de costes del día a día que afectará directamente al bolsillo de hogares, autónomos y empresas.

En el terreno cotidiano de la compra y los consumos semanales, 2026 llega con subidas de productos sensibles: el aceite, los huevos, la carne o el café. A eso hay que sumar incrementos en el agua, la telefonía, la televisión, los viajes o el consumo en bares y restaurantes, por lo que la planificación, la revisión de contratos y la previsión van a ser tres elementos cruciales para manejar las economías domésticas.

La energía será otro de los ejes centrales del año. Aunque los precios mayoristas de la electricidad y el gas pueden dar cierto respiro, el efecto positivo se verá atenuado por el aumento de la parte fija y otros componentes regulados, consolidando facturas mayores a 2025. También el precio de los carburantes se verá afectado por el nuevo sistema europeo de comercio de emisiones (ETS2), con impacto no solo en el transporte privado, sino también en el coste logístico de las mercancías, y por el compromiso europeo de subir la fiscalidad del diésel. Ante este panorama sería muy conveniente que cada familia estudie la posibilidad de acogerse a los diferentes incentivos a la transición ecológica, prorrogados hasta el 31 de diciembre, que pueden suponer deducciones fiscales del 20%, 40% o 60% por obras de eficiencia energética en viviendas, en función de la reducción lograda en demanda de calefacción o refrigeración.

La vivienda seguirá siendo un foco de preocupación para buena parte de la población. Los alquileres muestran una subida media cercana al 3%, con especial tensión en las grandes ciudades y en las áreas metropolitanas, lo que combinado con tipos de interés hipotecarios aún elevados complica el acceso a la propiedad a los hogares con menores ingresos. Sin embargo, se incorporan ciertos elementos de alivio fiscal para parte de los propietarios, con beneficios fiscales en el IRPF, bajo condiciones específicas, para estimular la oferta de vivienda en alquiler.

El año 2026 también trae novedades en el ámbito de la supervisión fiscal. La Agencia Tributaria refuerza el seguimiento de los cobros digitales y de los movimientos con tarjeta que va a afectar de forma especial a autónomos y pequeños negocios que concentran buena parte de su facturación en medios digitales, pero también a particulares. En paralelo, se consolidan impuestos y figuras tributarias que impactan de forma diversa en hogares y empresas, como el despliegue del ETS2 en carburantes y calefacción, el aumento de tasas locales y autonómicas, y la subida de las primas de seguros de hogar y salud, que las aseguradoras justifican en el aumento de la siniestralidad, el coste de la reparación y la presión inflacionista acumulada.

Al mismo tiempo, empresas y autónomos operarán en un entorno de mayor densidad regulatoria y fiscal, con cotizaciones crecientes, nuevas obligaciones de información y un esquema de incentivos más orientado a la digitalización y la transición climática que a la rebaja generalizada de impuestos.

La clave del año para los ciudadanos estará en ajustar sus decisiones de consumo, ahorro e inversión a este nuevo mapa de precios, impuestos y prestaciones, en el que cada euro de renta disponible exigirá una planificación más cuidadosa que en ejercicios precedentes.

En definitiva, 2026 será el año en que cada decisión económica —desde llenar la nevera hasta elegir cómo ahorrar— contará más que nunca para defender el poder adquisitivo de los hogares españoles.