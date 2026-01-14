San Javier/Corvera: 325.000 pasajeros y 1.500 vuelos menos 7 años después

Pista de aterrizaje de la pista del aeropuerto de Corvera. / Iván J. Urquízar

Dice el dicho popular: "Para este viaje no necesitaba alforjas". Siete años siete después de dar un portazo a San Javier nos encontramos con 1.539 vuelos (-16’77%) y con 324.767 pasajeros menos (-25’50%) Fin de la cita.

Marzo de 2011. Aena inaugura la segunda pista. Con una inversión superior a 67 millones de euros, que incluye junto a la pista, nueva torre de control, nuevas salidas terminal de pasajeros, aparcamientos públicos y una nueva central eléctrica. Fin de la cita.

El Aeropuerto de Corvera costará al erario público más de 300 millones de euros, según diversas fuentes.

Aeromur carece de activos para hacer frente a la liquidación del aeropuerto de Corvera. El administrador concursal de la extinta sociedad ve difícil asumir la liquidación del aeródromo. Fin de la cita.

Viva la buena gestión pública. Fin de la cita.