Opinión | El blog del funcionario
San Javier/Corvera: 325.000 pasajeros y 1.500 vuelos menos 7 años después
Dice el dicho popular: "Para este viaje no necesitaba alforjas". Siete años siete después de dar un portazo a San Javier nos encontramos con 1.539 vuelos (-16’77%) y con 324.767 pasajeros menos (-25’50%) Fin de la cita.
Marzo de 2011. Aena inaugura la segunda pista. Con una inversión superior a 67 millones de euros, que incluye junto a la pista, nueva torre de control, nuevas salidas terminal de pasajeros, aparcamientos públicos y una nueva central eléctrica. Fin de la cita.
El Aeropuerto de Corvera costará al erario público más de 300 millones de euros, según diversas fuentes.
Aeromur carece de activos para hacer frente a la liquidación del aeropuerto de Corvera. El administrador concursal de la extinta sociedad ve difícil asumir la liquidación del aeródromo. Fin de la cita.
Viva la buena gestión pública. Fin de la cita.
- El tenista chino es técnicamente muy bueno, pero no gestiona bien las emociones
- El TSJ rechaza el recurso de los condenados por el crimen de la gasolinera de Lorca que alegaron 'miedo insuperable
- Niebla, lluvias y una bajada de temperaturas: la previsión del tiempo esta semana en la Región
- El año de la seguridad: López Miras anuncia un 2026 con más patrullas los fines de semana para garantizar un 'ocio seguro
- MC denuncia la inauguración de un paso de peatones inaccesible en La Palma en Cartagena
- El 86% de los profesores de la Región de Murcia percibe un aumento de la conflictividad en las aulas
- Aborda y agrede sexualmente a una mujer que paseaba a su perro en Cartagena
- El ciclista fallecido en el accidente de Librilla era Pepe Plaza, del Rajaos Runners