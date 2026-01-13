Soluciones anacrónicas

El problema de Trump no es que se haya embarcado en un viaje hiperactivo para solucionar todos los problemas de Estados Unidos de una tacada. La prisa para ‘devolverle’ a América su grandeza es porque tiene solo dos años antes de las elecciones de medio término, que suelen dar al traste con su presidencia. El auténtico problema es que está resolviendo problemas que hace tiempo dejaron de existir. Se comporta como un anciano que se ve investido repentinamente de un poder omnímodo y se emplea con todas sus fuerzas en arreglar lo que ya estaba funcionando. Los angloparlantes expresan el sinsentido así: «If it works, don’t fix it». Si funciona, no lo arregles.

Donald Trump no se acuerda, por ejemplo, de que Estados Unidos ya es una potencia productora de petróleo y gas, con lo que no necesita poner millones de barriles extras en el mercado. Eso, en la práctica, va a perjudicar a las grandes compañías petroleras de EEUU porque el petróleo bajará aún más. Ninguna de ellas tiene la más mínima voluntad de invertir las enormes cantidades a largo plazo que se necesitarían para reflotar la industria petrolera venezolana. Otra cosa es lo que le digan a él a la cara para adularle.

Otro problema que no existe es el de Groenlandia, un territorio que no necesita conquistar (en plena era del ‘destino manifiesto’ americano) porque ya forma parte de la OTAN y, por tanto, es un espacio geográfico al servicio de los intereses occidentales, que no son otra cosa que una extensión más o menos funcional de los intereses americanos.

Tampoco entiende Trump que no estamos en los años 80 y los aranceles no son ninguna solución a un inexistente problema de competitividad de la economía americana, que se basta y sobra para ser la más rica y poderosa del planeta gracias a la globalización que ellos mismos promovieron.

Y finalmente, no entiende el juego geopolítico actual, con una potencia como China que no tiene nada que ver con el fracaso estratégico del comunismo soviético. Los problemas de la América de Trump son meros fantasmas en su mente de viejo pendejo.