Luisa Roldán, primera imaginera

La pasada Navidad hice un recorrido belenista, y me sorprendió la novedad expuesta en el salón de plenos del Ayuntamiento capitalino. Junto a un belén de Francisco Salzillo, otras piezas barrocas o/y salzillescas de colecciones particulares (siglos XVII-XVIII) completaban In Nativitate Domini. Y descubrí un pequeño Niño Jesús (42x15x15) atribuido a Luisa Roldán. Es la única imaginera de entre los nombres masculinos de la exposición. Y la rescato no sólo como mujer interesante, sin duda, porque las autorías femeninas del pasado en artes plásticas no son siempre reconocidas, y muchas anónimas fueron más que ayudantes en talleres familiares. No es el caso.

‘La Roldana”’, sevillana formada en el prestigioso taller de la escuela barroca andaluza de su padre, Pedro Roldán, es la primera mujer reconocida como escultora española. Su maestro se opuso al matrimonio de la hija con un discípulo suyo, quien no tuvo más remedio que raptarla, pues se habían dado ‘palabra de casamiento’. Diecinueve años tenía cuando se casó en 1671 sin que su padre asistiera a la boda. Entonces ya había mostrado gran destreza con la gubia.

Dedicada a esculpir Vírgenes, imágenes y grupos religiosos, Carlos II la nombró escultora de cámara en 1692 (también en esto la primera): un honor con escasa retribución que confirmó Felipe V. Esculpía bien en diversas materias, y su obra está acreditada en muchos lugares dentro y fuera de España. Fue nombrada en 1706, año de su muerte, Académica de Mérito por la romana Academia de San Lucas. Su estilo evolucionó, y este precioso Niño Jesús ‘murciano’ que se le atribuye parece probarlo. Mantiene las características de esa evolución barroca: expresiva, pero humanizada y dinámica. De madera policromada, está de pie, desnudo, rollizo y carnoso, facciones suaves, dulcificadas, casi feminizado, melenita castaña, brazos en movimiento y un pie adelantado, como en una pose de minué, dispuesto para ser contemplado en un lugar íntimo de la vivienda, para donde se encargaba esta imaginería devocional.

Al mirarlo evoco a los Niños Jesús que se regalaban indefectiblemente cuando se hacía la Primera Comunión. Hasta que me marché de casa de mis padres, siempre estuvo sobre mi mesilla de noche. En ‘parvulitos’ nos enseñaron para ese niñito canciones inolvidables: «El Niño Jesús iba a la escuela, se sabía la lección, le daban un bombón. Una manzanita para su boquita y un ramo de flores para su corazón…». La enseñanza básica de la historia de la religión debiera ser fundamental si se quiere entender la cultura y el arte donde estuvo y está presente el cristianismo. Luisa Roldán se entiende así mucho mejor. De lo contrario, podría pensarse que es antiguo juguete de Playmovil.

Olivia tiene ya su Jesusito.