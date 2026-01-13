Hospitales colapsados y médicos en huelga

Varias personas con batas blancas y guantes azules protestan durante una marcha convocada por médicos y pediatras de Atención Primaria, a 1 de febrero de 2023, en Madrid (España). Como cada miércoles, los médicos y pediatras de Atención Primaria de Madrid vuelven a protestar en la octava semana de huelga bajo el lema, 'Por una atención Primaria de calidad. Es el momento, ahora o nunca'. La protesta coincide con el día en el que se reúne la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria para llegar a un acuerdo que ponga fin a los paros que arrancaron el pasado día 21 de noviembre. 01 FEBRERO 2023;HUELGA;CONCENTRACIÓN;PROTESTA;MANIFESTACIÓN;MEDICINA;SALUD PÚBLICA;RECORTES;SERVICIO PÚBLICO; Juan Barbosa / Europa Press 01/02/2023. Juan Barbosa / Juan Barbosa / Europa Press

Si cada vez somos más, vivimos más, envejecemos más, exigimos más atención sanitaria y, encima todo, lo queremos al instante y debajo de nuestra casa, pero, eso sí, no estamos dispuestos a pagar más impuestos y los hospitales no crecen al mismo ritmo, el resultado final es evidente: «O faltan camas y profesionales o sobran enfermos».

La presión asistencial dejará de ser puntual para ser estructural en cuestión de meses; no solo faltarán médicos, sino que auxiliares, enfermería, limpieza, celadores, técnicos y toda la maquinaria que hace que un hospital no se convierta en una ‘bomba’ de relojería, colapsará si no se toman medidas fundamentales.

Hay muchos intereses, sobre todo privados, para que el sistema público sanitario siga descosiéndose, y es que, como dice el dicho popular español: «A río revuelto, ganancia de pescadores», pero lo que más nos debería preocupar es la salud mental de sus profesionales, principalmente lo que yo denomino «escudos humanos», y no me refiero al colectivo médico precisamente, sino a quien hora a hora y minuto a minuto tienen que mantener el tipo frente a usuarios cada vez más cabreados, más exigentes y menos empáticos con quienes cuidan de nuestros familiares.

La próxima convocatoria de huelga anunciada a bombo y platillo por la élite sindical médica pondrá a prueba otra vez un sistema que empieza a ver grietas en su propia estructura.

Un líder no se separa nunca de la tribu, al contrario, van siempre detrás.

Los que quieren independizarse, transitar por otros caminos, hablar única y exclusivamente de sus problemas, lo único que conseguirán es que el resto termine despreciando las relaciones laborales entre compañeros y compañeras.

El colectivo médico debería ser el más interesado no solo en mantener los actuales puentes con otros colectivos, sino que deberían volcar todas sus pretensiones en construir más; solo así demostrarán su verdadero liderazgo. Si siguen empeñados en dinamitarlos, estarán aislándose ellos mismos.

Hay un dicho en la ‘Pérfida Albión’ que dice: «Marejada en el estrecho, Europa se queda aislada».

Los médicos son capaces de mover una camilla, poner una cuña, coger una vía o curar heridas, más dudas tengo de que fueran capaces de hacer un análisis, una placa o algunas funciones más específicas de enfermería con la preparación que tienen, y es cierto que ningún celador, auxiliar, técnico, enfermera o incluso un abogado pueden diagnosticar o intentar poner un tratamiento que intente paliar el dolor, pero eso no los hace insustituibles y mucho menos hijos de un dios menor, más aún, muchos de ellos han podido estudiar gracias a los impuestos de la clase trabajadora, que nunca lo olviden.

Los únicos imprescindibles somos los enfermos, sin nosotros ninguno de ellos tendría sentido, por eso necesitamos referentes del sistema, no una pelea para ver «quien la tiene más grande».

El pulso que una parte de la aristocracia sindical médica está echando a la ministra, no los hace más fuertes, sino más insolidarios con el propio modelo de servicio público.

La IA traerá más igualdad y solidaridad que un colectivo empeñado en marcar distancias, y llevará a muchos especialistas a tener que reinventarse. Si el colectivo médico sigue empeñado en tener sus propias y exclusivas mesas de negociación al margen del resto de profesionales, probablemente ganarán esa batalla, pero todos estaremos perdiendo la guerra.