Los que sufren y el decreto

Complicado aislarnos de Venezuela aunque estemos convencidos de que esto siempre le pasa a los demás. El verdadero problema es el posicionamiento de la sociedad civil, de un lado Maduro, de otro Trump, y para no hacerlo, durante todos estos años hemos ido eligiendo el más cómodo cuando se trata de evitar consecuencias cercanas por culpa de nuestros posicionamientos ideológicos.

Quién no tiene un amigo venezolano que en todos estos años no le ha contado cómo viven sus familiares allá, cuántos amigos tiene en las cárceles del país y de cómo su familia sobrevive con el dinero que le hace llegar, por no hablar de otros casos más complicados que nos han contado cómo arrasaron su chalet por trabajar en el sector del petróleo en la época del ‘exprópienlo’ y estar ahora contentos en España por haber conseguido salir vivos perdiendo absolutamente todo, menos la vida y la libertad.

En todo este tiempo ha habido siempre y verdaderamente dos lados, los que sufren y los que no sufren y más allá de posicionamiento político siempre me ha costado entender por qué no nos hemos puesto del lado de los que sufren en todo este tiempo, y a la vista de la que se ha armado la respuesta es evidente: era más cómodo ponernos junto a los que no sufren.

Ponerse al lado de los que sufren, allí o aquí, siempre acarrea un elevado precio que no estamos dispuestos a pagar y acabamos buscando las muletas convenientes para seguir en el camino fácil, da igual que le llamemos limosna o derecho internacional, pero cuando ni la limosna ni el derecho internacional han sido capaces en décadas de resolver el problema de los que sufren el problema pasa a ser nuestro, salvo que queramos seguir mirando para otro lado permitiendo que los que sufren malvivan de nuestras limosnas y de nuestro derecho internacional mientras seguimos los bailes de dictadores (con votos o sin ellos) desde este lado del televisor.

Siempre me he preguntado por qué si Venezuela es el país con más petróleo del mundo no hay un PIB per cápita como en Arabia Saudita y con esos dirigentes de superizquierda no pasarían las cosas de Arabia y, en cambio, nos darían lecciones de bien vivir al resto del mundo. La respuesta es siempre la misma: ladrones y sátrapas campando a sus anchas al amparo del derecho internacional y de la permisividad de los de este lado del televisor. Y si el derecho no está del lado de los que sufren, está caducado. No me siento capaz de ante un modelo caducado de derecho homologar miles de presos políticos, desapariciones y asesinatos.

Y me pregunto dónde estamos los que nos gusta llamarnos gente de bien, gente de paz porque al final la culpa de que los Trump de turno arrasen con la tuneladora es nuestra, solo nuestra por, habiendo tenido todo en nuestra mano y décadas por delante, habernos inhibido dejando que las cosas lleguen hasta aquí. Es la historia de la humanidad, desde la esclavitud, el apartheid o el derecho de pernada, nos ha venido siempre mejor estar encima que debajo y cuando los animales del bosque reunidos, acuerdan un decreto por el que los depredadores no pueden atacar a las ovejas, solo se nos ocurre decirle a la oveja que está siendo devorada por el lobo: Enséñale el decreto. Un poco tarde, creo yo.