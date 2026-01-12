Sánchez vuelve a traicionar a la Región de Murcia y a toda España

Se ha vuelto a consumar desde la Moncloa una nueva traición a la Región de Murcia y a toda España. Pedro Sánchez, capaz de absolutamente todo con tal de garantizarse unas semanas más en el poder, no tuvo impedimento alguno en recibir como si fuera un jefe de Estado a un delincuente condenado, posteriormente indultado y después amnistiado por el mismo Gobierno al que apoya. A alguien que compró su indulto y su amnistía a cambio de un puñado de votos que contribuyeron a la investidura de quien ahora se agarra con más desesperación que nunca al sillón presidencial.

Ese señor no era otro que el líder golpista del independentismo catalán Oriol Junqueras, que ahora ha conseguido arrancarle a un presidente del Gobierno acorralado por la corrupción una financiación singular para Cataluña. Con un nuevo chantaje a quien solo le preocupa mantenerse en el poder a toda costa ha logrado imponer que en un territorio de España los ciudadanos tengan y gocen de unos privilegios de los que los demás carecemos.

Llevamos mucho tiempo exigiendo la reforma de un sistema de financiación autonómica que nos sitúa a la cola de España. Un modelo, el actual, que es el responsable del 95,5% de la deuda regional, y que permite que la diferencia entre la comunidad autónoma peor financiada, la Región de Murcia, y la que tiene mejor financiación, Cantabria, sea nada menos que de 1.005 euros por habitante.

Seguimos defendiendo que se aborde con urgencia un cambio en el modelo de financiación. Pero no así. No puede acordarse esa reforma única y exclusivamente con quienes quieren romper España, ni diseñarse para satisfacer los intereses de una sola comunidad autónoma ni responder a exigencias concretas de un grupo político minoritario.

No vamos a admitir en ningún caso un modelo de financiación hecho a la medida del separatismo catalán. Pedro Sánchez debe sentar a todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero solo quiere negociar con el independentismo para poder seguir en la Moncloa a cambio de ceder a sus chantajes. Y no le importa alcanzar ese vergonzoso pacto específicamente con un delincuente condenado por la Justicia, y escenificarlo con una reunión en la Moncloa que supone una humillación a todos los españoles.

Desde el Partido Popular y el Gobierno regional estamos dispuestos a trabajar y a dialogar para alcanzar un modelo de financiación que sea fruto de una negociación multilateral, basada en el consenso. Y cuyo fin sea garantizar un sistema justo, equitativo y suficiente para todas las comunidades autónomas, con el objetivo último de asegurar el bienestar de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

El delegado de Pedro Sánchez y secretario general de los socialistas de la Región, el señor Lucas, ya se ha pronunciado al respecto, y en el sentido que esperábamos: está de acuerdo con que los ciudadanos de una determinada comunidad autónoma reciban más que el resto de los españoles simplemente por habitar en ese territorio.

Lucas demuestra una vez más que su papel no es, como todavía se atreve a asegurar, defender los intereses de la Región, sino aplaudir todas y cada una de las decisiones de su jefe Sánchez, incluso las que nos puedan perjudicar gravemente. Ahora apoya con entusiasmo que se vuelvan a socavar principios constitucionales como los de igualdad y solidaridad, y que la financiación autonómica se pacte de forma bilateral con un líder separatista condenado en firme por la Justicia y que se haga, por tanto, privilegiando a una comunidad autónoma en detrimento de las demás.

Lucas y los socialistas de la Región vuelven a tragarse este último atropello de Sánchez. Ahora pretenden distraernos con señuelos, pero desde el Gobierno regional y el PP no nos vamos a mover de nuestra posición en defensa de los ciudadanos de la Región y de la igualdad entre los españoles.