Dos perspectivas sobre contratiempos y trabajos

El pasado verano, Carolina Marín, medallista olímpica y campeona mundial de bádminton, en una entrevista con el periodista Manu Carreño lamentaba que «a veces, injustamente, se da por hecho que el deportista debe levantarse tras una caída» (El País Semanal, 27 de julio). Su reflexión nacía de la grave lesión que le llevó a abandonar en 2024 los Juegos Olímpicos de París.

Esta diferencia entre lo que piensa el protagonista de un suceso desafortunado y cómo lo ven los observadores fue precisamente la que, justo un año antes, habían destacado la psicóloga Lauren Eskreis-Winkler y sus colaboradores en la revista Journal of Experimental Psychology/ General. Estudiaron las perspectivas distintas del actor y de los espectadores cuando no se alcanza una meta esperada en once experimentos y casos reales de profesionales en circunstancias variadas. Abarcaron desde exámenes académicos hasta cambios en hábitos después de sufrir problemas de salud, con un total de 1.800 participantes.

Una idea errónea

Existe la creencia popular de que sufrir o enfrentarse a importantes crisis o contratiempos aumenta la probabilidad posterior de alcanzar el éxito o de superar obstáculos para lograrlo, porque provoca cambios adecuados en el comportamiento. Esta reacción correctora se debería a que, después de una experiencia negativa, las personas afectadas prestan atención a sus fallos o a otras circunstancias relevantes y el resultado sería lograr sus objetivos o aproximarse más a ellos. El equipo de Eskreis-Winkler demostró que esta idea es errónea y lo más probable es que tras fallar en un empeño no se obtenga la meta deseada. Conclusión aplicable también a los buenos propósitos incumplidos que se renuevan para cada año que comienza. En general, los observadores tienden a esperar mejoras de alguien que no ha conseguido lo que pretendía y sobreestiman su capacidad de cambio y recuperación. Las dos perspectivas son diferentes: los espectadores se centran en lo que el protagonista debería hacer y minusvaloran lo que realmente hará.

Causas complejas

Una de las razones por las que no aparecen tan fácilmente las mejoras y éxitos posteriores a un contratiempo serio es porque se tiende a evitar el malestar de darse cuenta y valorar los fallos propios y se está, por ello, menos predispuesto a corregirlos. Las causas de crisis, contratiempos graves y fracasos son complejas y pueden deberse al azar o a factores de oportunidad, esfuerzo o habilidad. Fijarse en errores o limitaciones e invertir atención y trabajo para mejorar y recuperarse es más determinante en unos casos que en otros.

Cuando el éxito no llega

Carolina Martín confesaba que el enorme beneficio afectivo que le brindaron muchas personas que siguieron de cerca la recuperación de su lesión compensó, en buena medida, el malestar que expresaba en su queja. Su impresión era también que se han interesado por ella mucho más que cuando obtiene un gran éxito. Esto revela que de un gran campeón o de un triunfador se esperan éxitos y cuando se producen, se descuentan y no se valoran tanto. A cambio, despierta mucha más elogio y admiración el trabajo o el esfuerzo que se hace para conseguir las medallas que las propias medallas. Y cuando el éxito no llega, se espera que se recupere cuanto antes y prosiga luchando, fácil para quien observa, pero menos para quien lo experimenta, por así decirlo, en sus propias carnes.

A la vista de lo expresado por la deportista, y por el estudio citado, conviene tener en cuenta que un mal resultado no lleva necesariamente a cambiar y aprender de lo sucedido. Se deduce que una tarea muy importante para padres, educadores y psicólogos es enseñar a concentrarse en por qué se producen los fallos y errores para, si es el caso, poder prevenirlos, aprender y adoptar actitudes y conductas correctoras.