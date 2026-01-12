Murcia necesita su Central Park al Este

Quince años dan para mucho. En España y en el mundo han ocurrido hechos que nunca hubiéramos imaginado (la pandemia del covid por citar alguno) y en la Región y en Murcia también han acontecido historias dignas de película. Sin embargo, hay un aspecto de la capital y de los administradores que no ha cambiado: la lentitud a la hora de ejecutar proyectos anunciados. Una muestra es el Parque Metropolitano del Oeste, que fue anunciado por el entonces alcalde Cámara hace precisamente tres lustros.

Por fin vecinos de Barriomar y el resto de la ciudad pueden respirar tranquilos (ojalá no haya ningún contratiempo) de que el Ayuntamiento, con su alcalde Ballesta a la cabeza, ha cumplido una promesa que no solo fue de palabra sino que iba contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es el catecismo del urbanismo. Las previsiones de este prolijo documento se hicieron a 25 años vista y está ya caducado prácticamente.

En este Plan General se incluyeron dos grandes pulmones para la ciudad: el Matropolitano de Barriomar, cuya construcción por seis millones de euros se acaba de adjudicar (con gigantescas zonas de juegos y espectaculares infraestructuras), y el Parque del Este o Levante, junto al Auditorio Regional. Dos grandes infraestructuras verdes muy bien pensadas y muy necesarias para un casco urbano que ha vuelto a superarse en cuanto a contaminación atmosférica sin que las administraciones se den por enteradas.

Una zona que está por reinventarse

Este Parque del Este supondría un nuevo atractivo para una zona que está aún por reivindicarse entre maleza, viejas construcciones y campo yermo. Daría una nueva vida a esa parte que ahora es utilizada por ciclistas, corredores y zonas para hacer eventos sin más pretensión que la de ser un espacio muerto. El proyecto fue presentado en 2011 por el alcalde Cámara por todo lo alto y hasta con la presencia del arquitecto estadounidense Terence Riley, que entonces era director del Museo de Arte de Miami y que en su día fue una importante figura en el mundo de arte contemporáneo (dirigió el departamento de Arquitectura y Diseño del Moma de Nueva York), ante la presencia de los agentes sociales de la Región.

Ocuparía casi medio millón de metros cuadrados y costaría más de nueve millones de euros, más lo que se invirtiera en la edificación del Museo de Arte, Diseño y Medio Ambiente (Madma) de Murcia, otro proyecto fallido que fue anunciado por el entonces concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, quien llegó a comparar el Parque de Levante con el Central Park de Nueva York, ya que tendría caminos convergentes y conectados como el estadounidense.

Se combinaría en este espacio abierto al río Segura elementos naturales, arte y cultura constituyendo un malecón para andar, correr o montar en bici con una alameda de sombra jalonada de esculturas. También anunciaron que habría cafeterías y restaurantes y espacios para albergar eventos para 30.000 personas al aire libre, así como un anfiteatro para edificaciones y representaciones.

‘Uno de los muertos’

Han pasado casi quince años desde ese anuncio-presentación (marzo del 2011) y todo ha quedado en papel mojado, en una engañifa, en una quimera, en un holograma, en un sueño irreal o platónico o como dijo Marcos Ros en su momento (entonces era concejal del PSOE y en la actualidad eurodiputado) «es uno de los muertos» que los populares resucitan en cada campaña electoral.

Al menos Barriomar ha tenido más suerte y podrá ver realizado el proyecto presentado hace casi tres lustros. Además, se librará de los aparcamientos, fuera de las previsiones urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (¿ilegales? para ser claros) habilitados, consentidos y construidos por el Ayuntamiento de Murcia para dar cabida a centenares de coches cuyos conductores no tienen ninguna conciencia ecológica. Hay gente en la zona que ya sueña con el día en que entre la piqueta en ese espacio copado por la automoción.

Mientras, el Parque de Levante seguirá durmiendo y siendo una maravillosa utopía dejando en evidencia la falta de interés y de pericia de una administración que lleva durmiente desde hace ya mucho tiempo y que solo hace iniciativas de fachada sin que cambie radicalmente el rumbo de un municipio cochista, conservador y poco amigo de las nuevas tendencias urbanísticas, sociales y ecológicas.

Eso sí, la fuente de la plaza Circular o Redonda va a ser de nuevo reformada para ponerle luz y sonido como antaño, un sistema que dejó de funcionar por aburrimiento, se rompió o se desactivó. No se sabe qué pudo ocurrir. Lo que sí parece cierto es que los gobiernos locales tienen obsesión por esa plaza, ya que ha sido reformada y retocada tres veces ya en este siglo XXI. Por nadie pase.