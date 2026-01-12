La mejor reforma para la Región de Murcia

El presidente regional, Fernando López Miras, en su reunión con los regantes del Trasvase Tajo-Segura. / Marcial Guillen

El Gobierno de España ha presentado un nuevo modelo de financiación autonómica que da respuesta a una reivindicación histórica de la Región de Murcia: corrige la infrafinanciación que sufrimos desde hace años.

Con este modelo, la Región es la Comunidad que más aumenta porcentualmente sus recursos, casi un 20%, lo que supone 1.188 millones de euros más al año. 1.188 millones de euros más, cada año, para construir miles de viviendas y contratar miles de médicos, ejemplos concretos que reflejan la importancia de esta reforma. Más financiación para los servicios públicos, para inversiones y, en definitiva, para mejorar la vida de toda la ciudadanía, una gran noticia para la Región de Murcia.

Reformar el sistema de financiación autonómica es un gran desafío, requiere tener en cuenta muchas variables y, sobre todo, voluntad de acordar.

El actual sistema caducó en 2014 bajo un Gobierno del Partido Popular, pero Mariano Rajoy, pese a contar con mayoría absoluta, no quiso abordar su reforma demostrando así la falta de voluntad política del PP.

El Gobierno de España lleva mucho tiempo trabajando en un nuevo modelo de financiación y, fruto de ese esfuerzo, ha presentado una propuesta que da respuesta al gran reto de atender las necesidades de todas las Comunidades Autónomas. Era muy difícil conseguirlo, pero estamos ante un buen modelo que beneficia a todas, un modelo más transparente, más justo y solidario.

Un modelo que establece una metodología clara garantizando la financiación de los servicios públicos e incrementando la solidaridad interterritorial en 3.000 millones de euros.

El nuevo modelo de financiación también es más equitativo, al reducir a la mitad las distancias actuales en financiación por habitante. Para hacerlo posible, el Estado aportará al sistema veintiún mil millones de euros adicionales.

Lo más importante para nuestra tierra y para nuestra ciudadanía es que la propuesta del Gobierno de España recoge todas las reivindicaciones que venimos haciendo, desde hace muchos años, desde la Región: sigue el criterio de población ajustada y blinda la solidaridad territorial.

Este modelo supera todas las expectativas de López Miras, que cifraba la infrafinanciación en 600 millones de euros al año respecto a la media. Con esta propuesta la Región recibirá 1.188 millones de euros más cada año, demostrando con hechos el compromiso del Gobierno de España con la Región de Murcia.

El dato mata al relato, por eso merece la pena recordar que, en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, nuestra Comunidad ha recibido 9.472 millones de euros más que en los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy. No es poca cosa, en un aumento del 49,3% de los recursos destinados a nuestra tierra. Además, este año 2026 volverá a ser histórico porque la Región de Murcia recibirá una cifra récord de 5.339 millones de euros, un 8% más que en 2025.

El compromiso con la Región de Murcia está y el modelo presentado es muy bueno para nuestra ciudadanía, pero la actualización del sistema de financiación autonómica requiere voluntad de acuerdo. En reiteradas ocasiones he ofrecido al presidente López Miras un pacto para fijar una posición común en materia de financiación y defender con más fuerza los intereses de la Región de Murcia. Un ofrecimiento que, lamentablemente, ha rechazado.

Desde aquí vuelvo a apelar a la responsabilidad del presidente López Miras porque ha llegado el momento de anteponer el interés general a cualquier interés partidista y de defender a la Región de Murcia por encima de los intereses de su jefe, Feijóo.

López Miras no puede seguir atribuyendo la falta de gestión a la infrafinanciación para después renunciar a que la Región de Murcia cuente con más recursos. No puede mantener a la comunidad educativa tiritando en las aulas y rechazar, al mismo tiempo, todas las soluciones que ofrece el Gobierno de España.

López Miras debe elegir entre mantener un sistema, que perjudica claramente a nuestra Región, o apoyar un nuevo modelo, que permitirá a la Región de Murcia contar con 1.188 millones de euros más.

Por mi parte, lo tengo claro: seguiré defendiendo, por encima de todo, a los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia porque quiero lo mejor para nuestra tierra.