López Miras debe explicar su modelo de financiación autonómica

Me pregunto cuál es el modelo de financiación autonómica que proponen López Miras y el PP. Me pregunto, igualmente, cual es el argumento -más allá de la demagogia-, que sostiene la crítica de Marcos Ortuño a la propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, cuando afirma, sin ningún conocimiento del contenido de la misma, que esta «beneficia solo a Cataluña en detrimento del resto de españoles».

Baste solo un dato para contradecir dicha afirmación: los 4.586 millones de incremento de financiación previstos para Cataluña suponen el 18% de la financiación recibida en 2023 (último año liquidado), mientras que los 1.188 millones de más que corresponderían a la Región de Murcia suponen, no solo un aumento del 34%, sino el mayor incremento relativo del conjunto de las CCAA.

Me pregunto, finalmente, qué propuestas concretas han aportado López Miras, Luis Álberto Marín o el PP para mejorar el modelo de financiación autonómica, más allá de guardar en un cajón la propuesta realizada por la comisión de expertos en 2017 o ir a rebufo de la iniciativa del Gobierno central, instalados en una crítica errática y carente de contenido. Un buen ejemplo es la exigencia de una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar oficialmente la propuesta al conjunto de las CCAA cuando la Ministra de Hacienda ya había anunciado esta reunión para pasado mañana, miércoles 14 de enero.

La primera cuestión a solventar que debe resolver el nuevo modelo es cómo corregir los defectos del sistema actual, entre ellos la infrafinanciación de algunas CCAA -como la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana-, o la excesiva brecha existente entre las comunidades mejor y peor financiada. Todo ello sin obviar la cláusula del ‘statu quo’ a la que ninguna Comunidad Autónoma quiere renunciar y que garantiza que ninguna reciba menos recursos de los que percibe con el sistema vigente.

Este principio, establecido desde la primera reforma del sistema de financiación, ha contribuido -con Aznar, Zapatero y Rajoy- de manera determinante a perpetuar la infrafinanciación de la Región de Murcia.

La única forma de superar este obstáculo es que la cuantía global a repartir entre las CCAA sea mayor que la actual, y que, simultáneamente, los criterios de reparto se actualicen y adecuen a la realidad del coste de los servicios públicos en cada territorio. Por lo que sabemos hasta ahora, estas dos premisas no solo están presentes, sino que constituyen la base del nuevo modelo: casi 21.000 millones de euros adicionales para el conjunto de las CCAA y una actualización de las variables que definen la población ajustada, como el envejecimiento de la población y su impacto en el gasto sanitario y educativo, la superficie y la dispersión poblacional, población protegida, servicios sociales y costes fijos de los servicios, entre otros factores.

En cifras concretas, los 1.188 millones adicionales que recibiría la Región de Murcia supondrían un incremento del presupuesto de 2025 en un 18%. Se trata, por tanto, de una mejoría en la financiación más que evidente. Si, además, se tiene en cuenta la propuesta añadida de un fondo de nivelación horizontal para mejorar la financiación de las Comunidades Autónomas que queden por debajo de la financiación media por habitante, junto con la condonación de 3.318 millones de deuda pública, el resultado no es en absoluto despreciable, como mantiene el PP.

Otra cuestión distinta es que el modelo pueda ser mejorable dentro de unos criterios comunes de reparto, en cuyo caso espero con interés las propuestas de mejora que Luis Álberto Marín plantee en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de pasado mañana. En cualquier caso, desde el Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida y Podemos) vamos a pedir su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Regional para que explique tanto la posición del Gobierno regional en dicha reunión como la propuesta del modelo de financiación que defiende el PP o, al menos, los criterios por los que debe regirse dicho modelo.