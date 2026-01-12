Financiación Autonómica y el perro del hortelano

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica / ZIPI ARAGON

Siete años y medio estuvo M. Rajoy al frente del gobierno español, los cuatro primeros con una mayoría que hoy parecería una utopía conseguirla, durante ese período, el sistema de financiación autonómica no cambió ni una coma su redacción, más aún, quizás los más jóvenes no lo recuerdan, pero cuando el gobierno de Zapatero aprobó la actual norma, no solo los populares no votaron en contra, se abstuvieron, sino que el otrora "emperador murciano" Valcárcel, fue el primero en pedir su parte del pastel.

Han pasado más de 16 años desde que en 2009 se aprobara un modelo que perjudicaba a murcianos y valencianos de manera abusiva, y ahora que desde Hacienda ponen sobre la mesa un nuevo reparto en el que nuestra querida tierra sale con notable alto, vamos y queremos que se rompa la partida, joder, para una vez que Page sale perdiendo frente a nosotros, no somos ni tan siquiera listos para pedir que se repartan cartas de nuevo.

El PP de Valencia y de Andalucía ya han avisado que todo se puede estudiar, pero nosotros no, enseguida como no podía ser de otra manera, volvemos a no tener iniciativa propia.

Si la oposición en Murcia, encarnada con un Delegado que es presa de Madrid, y que no puede anteponer el interés regional al del gobierno que representa, debería al menos poner frente a un espejo las incoherencias y la falta de iniciativa de un gobierno regional demasiado atado al interés de Génova.

Ahora los populares, tras años en la oposición, anuncian que en un año pondrán en marcha un nuevo modelo de financiación autonómica, a buenas horas mangas verdes.

Un político de estado, con altura de miras, no debería esperar a estar en el poder para colocar en el centro del escenario su propuesta, más aún, tiene la obligación moral y ética de anteponer el interés general al partidista.

Solo así demostrará que merece la confianza de la mayoría de la sociedad, y no manteniendo durante más de 14 meses una mentira para sostener una grotesca coartada a un ex presidente indigno como era Mazón.

Seguir jugando al perro del hortelano, no nos hará más ricos, sino que seguiremos engordando nuestra deuda y nuestro déficit.