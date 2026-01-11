El mundo de la Física y unas migas congeladas

Frío. Un hombre mayor a otro, cerca de la puerta de mi casa, en la huerta de Murcia: «Este año estoy pasando más frío que un capazo de perricos pequeños».

Apuntes de vestuario. Ciertamente, los fríos últimos se han dejado notar mucho en los castigados cuerpos de los mayores que vivimos en zonas de Murcia donde la humedad campa por doquier, dada la abundante vegetación, tan sana, por otro lado, y ha habido que abrigarse. Por el centro de las ciudades de nuestra Región se ha podido ver este invierno a gente joven con prendas de abrigo en la parte superior del cuerpo y con pantalones cortos y piernas al aire, cuestión esta que, por lo repetida, lleva a pensar que estará de moda. Asimismo, es observable que casi nadie lleva ya abrigo largo y que las tendencias van hacia el chaquetón tipo plumas. Y nos queda una pregunta con respecto a esto de la vestimenta: ¿a dónde habrán ido a parar todos los vaqueros estrechos que llevaban los jóvenes que han sido sustituidos en casi su totalidad por los de pata ancha oversize?

Interesado. Estoy leyendo una biografía de Stephen Hawkins escrita por un físico y un catedrático de literatura. Bueno, es más que una biografía, porque, a la vez que cuentan su historia, van explicando el mundo de la Física en el que trabajó este científico, sus descubrimientos y sus avances. Para un payo tan de Letras como yo, la lectura de estos libros es un verdadero desafío, pero me lo tomo en serio y hasta que no me entra bien la teoría de los agujeros negros, las ecuaciones cuánticas, la densidad de la materia en una estrella de neutrones, etc., no lo dejo.

Castigo. Hay quien se cree que una agresión sexual a una mujer puede arreglarse interviniendo un tercero tratando de excusar al agresor diciendo que «tiene dos dedos de frente». A eso le llama «mediar». Esos actos no tienen excusa, sea el que los lleve a cabo más tonto o más listo, y el que los comete debe pagar por ellos.

Serie. Hoy puedo recomendarles una serie que está muy bien, aunque a lo mejor ya la han visto porque no es muy reciente. Se trata de Mr. Scorsese, un biopic del director de películas como Taxi driver, Uno de los nuestros, La última tentación de Cristo, etc. Es muy interesante porque revela la personalidad de este hombre y su absoluta entrega a su oficio, el cine. Todo en su vida gira alrededor de las películas y ha pasado por épocas terribles de drogadicción y depresiones tremendas. Él demuestra valentía apareciendo en la serie y contando todos los terribles momentos que ha sufrido. Con él pueden ver a muchos actores y actrices que lo respetan.

Descubrimiento. Una mujer en la cola de la caja de un supermercado habla con otra, ambas llevan su carro. «Mira, yo me llevo migas congeladas para el domingo. Desde que descubrí estas, no he vuelto a hacer migas. Están buenísimas y te ahorras andar toda la mañana dándole vueltas y pensando si les habrás echado bastante aceite o no».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / GOBIERNO DE EEUU

Ególatra. Escucho en la radio a un psiquiatra que habla sobre la personalidad de Trump. Hace un análisis pormenorizado de su carácter y de su comportamiento y actitudes ante la realidad, y llega al convencimiento de que los rasgos de su personalidad coinciden en un muy alto porcentaje con los de Hitler: narcisismo muy agudo, falta total de empatía hacia los demás, desprecio por las leyes internacionales, ausencia de escrúpulos a la hora de ordenar muertes, alejamiento absoluto de los que no comparten sus ideas, etcétera.

Tenis. Carlos Alcaraz está en Seúl. Cuando escribo esto todavía no ha jugado su partido de exhibición ante Sinner, pero ya se ha publicado en los medios que a los coreanos les ha interesado muchísimo este encuentro de los dos líderes mundiales del tenis, hasta tal punto que se han vendido entradas a 800 euros para verlo. Lo bueno sería que ganara el Grand Slam de Australia, que es el único que le falta, y que va a jugar inmediatamente después. Otra cuestión: a ver cómo le va sin su entrenador de siempre, Juan Carlos Ferrero.

Viejas comidas. Hablo de comidas y cocina con una mujer de 75 años. Me cuenta lo que guisa y cómo lo hace y resulta que maneja alimentos de los que yo no había oído hablar desde hace muchos años. Me dice que ella la sopa la hace con ‘menudo’ de pava, es decir, con la molleja, el hígado, el corazón, etcétera, aunque también le añada carne de la pava y verduras. Luego me habla de un guiso de pecho de cordero con almendras al que a veces le añade también el cuello de cordero. Es como si la comida de postguerra hubiera vuelto a mi vida. Quizás sea capaz de hacerlas ahora yo también y así recordar las comidas que hacía mi madre hace casi setenta años.