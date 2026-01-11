Un incendio que alcanza mucho más que un tejado

El pasado sábado se incendió la Casa Grande del Parque de la Marquesa —para mi familia, siempre la casa del Señor Marqués—, un lugar cargado de historia y afecto. Pasadas las diez de la mañana recibimos el aviso: el tejado estaba en llamas y mi tío José María, nuestro chache, responsable de la administración de la finca, seguía dentro y se resistía a abandonar la vivienda.

Desde que tenemos uso de razón —y no solo nosotros, también nuestros hijos y antes nuestros padres— ese lugar ha sido nuestro patio de recreo. Lo ha sido igualmente para muchas otras familias que crecieron en ese entorno y que siempre han sentido la Casa Grande como parte de su propia historia.

Hoy no solo ha ardido un tejado ni una planta entera: ha ardido el esfuerzo de generaciones. Durante décadas, nos hemos dedicado a conservar y vigilar las viviendas y huertas de esta finca. Comenzó nuestro abuelo Antonio, y después nuestros tíos José María y Carmen, junto con sus hijos —que continúan hoy con esta labor—. Todos han hecho de esta ocupación un modo de vida y la forma de cuidar un lugar que siempre ha sido mucho más que una propiedad.

La importancia de quienes han trabajado en esta finca va mucho más allá de las tareas que desempeñan. Son ellos quienes han mantenido vivo este lugar: con su presencia constante, con su conocimiento del terreno, con su dedicación silenciosa. Gracias a su labor, la Casa Grande ha sido durante décadas un espacio cuidado, habitado y lleno de vida. Hoy, más que nunca, su compromiso merece ser reconocido.