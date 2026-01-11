Lo que crece es el Estado

El Gobierno de España ha incrementado en 100.000 millones su gasto anual desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Como esa ingente cantidad de fondos adicionales no puede salir en su totalidad del bolsillo de los ciudadanos, el Gobierno ha recurrido al endeudamiento exterior. Desde que Sánchez, su mujer y su hermano se instalaron en La Moncloa, los préstamos que España deberá devolver en el futuro (si puede) han aumentado en más de 500.000 millones de euros, otra losa de dimensiones históricas que tocará levantar a las próximas generaciones.

Solo con esos dos simples datos es evidente que lo único que crece con fuerza en España es el gasto público y, en consecuencia, los que han mejorado su nivel de vida de manera más notable han sido los miembros de la clase política. Pero no cabe escandalizarse por ello. Es lo natural cuando la izquierda y la extrema izquierda gobiernan un país de manera prolongada.

Las cifras macroeconómicas presentan a España como un país de fuerte crecimiento económico, por encima de la media de la UE. Sin embargo, el poder adquisitivo de los españoles permanece estancado a niveles de hace dos décadas y los jóvenes, el sector más dinámico de la sociedad, no pueden independizarse con garantías por los bajos salarios y las dificultades para encontrar una vivienda asequible. Otros dos grandes logros de Pedro y Yolanda desde que están en el poder.

Un país en el que la gente no puede irse de casa a empezar una vida propia, a pesar de estar trabajando 8 horas diarias, no puede presumir de garantizar el bienestar de los ciudadanos. La coacción estatal y las medidas contraproducentes implantadas por motivos ideológicos no funcionan. Por eso, cuanto más se regula el mercado inmobiliario y más prohibiciones se establecen, por poner un ejemplo sangrante, menos viviendas asequibles hay para la población. Que le pregunten a los barceloneses, si no.

La otra gran mentira gubernamental es la reducción del paro, una circunstancia que obedece más al maquillaje estadístico que a la realidad. El invento de los fijos-discontinuos fue, a estos efectos, el gran hallazgo metodológico de la banda podemita incrustada en el Gobierno, que sacó de las cifras del paro a centenares de miles de personas que solo trabajan un par de meses al año. Porque los fijos-discontinuos, cuando no trabajan no cuentan como parados, dado que, en última instancia, tienen un contrato laboral. Viven del subsidio la mayor parte del año, cobran el salario mínimo sin vacaciones cuando los llaman a trabajar, pero el Gobierno los exhibe satisfecho porque, a todos los efectos, no cuentan para las estadísticas de desempleo, que es lo que interesa políticamente a la vicepresidenta comunista y a su jefe, sanchista a palo seco.

La propaganda estatal y su difusión en los medios gubernamentales choca con la realidad cotidiana que vive la gente de a pie. Sí, es posible que el PIB no pare de crecer y que el paro sea una cosa del pasado, pero aquí hay gente trabajando que no llega a fin de mes y que ni siquiera sueña con tener algún día una vivienda en propiedad, dos objetivos que, hasta no hace mucho, se podían alcanzar con cierto sacrificio pero de nada más.

El problema para el Gobierno es que las cifras macro, las estadísticas internacionales y la Bolsa de Madrid no votan en las elecciones. Los ciudadanos, sí. Y estos no parecen compartir el optimismo de los sanchistas cuando se dirigen a la plebe a explicarle por qué deben sonreír.