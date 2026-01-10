Justo hace veinte años y dos días que tomé esta imagen de Manuel Cárceles Caballero, El Patiñero, junto a su colega y amigo Juan Tudela Piernas, El Tío Juan Rita. En ese momento, de tanta complicidad y risas entre ambos troveros, se encontraban sentados junto al escenario que se había montado en la puerta de la iglesia de Patiño con motivo de la Fiesta de la Pelotas de 2006. Antes de esta imagen ya los había conocido a través del trabajo que estaba haciendo mi hijo Gonzalo sobre el trovo y que, poco tiempo después, culminó con la película Al otro lado del mar, título que alude a los orígenes medievales de esta tradición, exportada más tarde a Hispanoamérica.

Aunque muy diferentes de formación, como de estilo, creo que en el fondo se parecían bastante. Es verdad que el Tío Juan Rita era menos culto, acaso de origen más popular y con un tipo de improvisación gramaticalmente menos perfecta y realizada, fundamentalmente, a base de quintillas, frente a la más sólida, culta y profunda utilización del verso por parte del Patiñero, siendo la décima su estrofa poética preferida. Sin embargo y a pesar de estas diferencias de estilo, creo que a los dos los unía, tanto su constante sentido del humor, como la recurrente utilización del lenguaje con doble sentido, facetas ambas, a su vez, muy asociadas a los orígenes populares de esta tradición de la poesía oral improvisada.

Precisamente mañana domingo, día 11 de enero, se celebra el Encuentro de Cuadrillas de Patiño de 2026, marcándose con ello el simbólico final de la Navidad en la región de Murcia. Ya no están El Tío Juan Rita o El Patiñero, pero seguro que no faltarán a la cita sucesores tan dignos como Javier Andreo, Francisco Javier Nicolás, Patricia Navarro, Antonio Cabrera, Emilio Martínez, Cardoso…

P.D. Quintilla en su recuerdo: «El Patiñero razona, / Juan Rita prende la risa, / uno al verso lo corona, / otro lo sube sin prisa… / y el trovo en ambos se entona».