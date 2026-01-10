Resultado: 80 - 0

En todo este asunto de las capturas de Nicolás Maduro y su esposa hemos tenido acceso a muchísima información. Se nos ha relatado a través de los medios y de las declaraciones de unos y otros el proceso del ataque y su éxito. Sabemos que había varios espías dentro del círculo más cercano al Presidente y que se vendieron a cambio de los 50 millones de dólares que Trump había puesto como recompensa a quien facilitara su detención. Hemos podido ver las fotografías de los detenidos, se nos han facilitado datos tan específicos como el de que se han agotado en varios países los chándales como el que llevaba Maduro en su detención, y parece ser que va a ser el disfraz favorito en USA para el próximo Halloween. Sabemos que el matrimonio estuvo a punto de poder entrar en una ‘habitación del pánico’ que tenían preparada, pero que los capturaron a tiempo. Hemos escuchado alguna frase en el pésimo inglés del detenido y creemos tener conocimiento de lo ocurrido en Venezuela de una forma muy pormenorizada.

Sin embargo, hay un aspecto de este suceso del que se ha hablado muy poco. Me refiero al tema del ataque de los estadounidenses contra los venezolanos y cubanos presentes en el desarrollo de la acción, cuyo resultado final parece ser que fue 80 a 0, es decir, que murieron ochenta personas de las que rodeaban al matrimonio y que no cayó ningún americano.

Este tipo de situación lo hemos visto mucho en las películas, por ejemplo, en las de Misión Imposible, en las de James Bond y en algunas de la Mafia. En ellas es fácil ver una secuencia en la que entran unos en algún sitio y comienzan a pegar tiros y puñaladas, y se cargan a diez o veinte de los malos sin que ellos sufran el menor daño. En cualquier caso, imaginarse la situación cuando se trata de algo real, con armas y balas de verdad y gente de verdad, hombres y mujeres que estaban allí, entran los soldados americanos con sus armas y van disparándoles y los matan uno o una tras otra, hasta llegar a 80, sin que los atacados puedan matar a nadie resulta casi dantesco. Las expresiones de ciertas novelas también cabrían aquí: ‘..y avanzó dejando atrás una ristra de cadáveres..’, o, ‘cuando llegó la policía solo pudo encontrar hombres muertos..’, etc.

Si rebuscas en las informaciones sobre el suceso en la prensa americana, puedes encontrar algún detalle más sobre el tema del ataque y sus fallecidos. Hubo 6 heridos americanos, 4 sin ninguna importancia. En algunos medios se habla de que la cifra de muertos venezolanos puede llegar a 100, y que no solo eran militares, sino que cayeron civiles que estaban por el palacio, quizás los de la limpieza, camareros, quién sabe. Y no solo hombres, también se habla de mujeres muertas.

Entre el personal que rodeaba a Maduro estaban los más cercanos responsables de su seguridad, la ‘Guardia Pretoriana’, también llamada los ‘Black wasps’, o ‘Avispas negras’ , miembros de unidades especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (las FAR, las llaman). El hecho de que todos y cada uno murieran a manos de los soldados americanos y que ellos no le acertaran a ninguno dice mucho en cuanto a la preparación militar de estos soldados.

El caso es que todo este asunto del asalto y la captura de Nicolás Maduro nos puede enfrentar a muchos con una situación difícil desde el punto de vista ético. El detenido es una persona detestable, un dictador que no respeta las leyes y que ha cometido gravísimos delitos contra su pueblo por lo que se merece todo lo que le pase. Y, por otro lado, está el panorama que arriba relato con los soldados matando a todo el que se encontraban por delante. Sin prisioneros. 80 personas sangrando. Es mucha sangre.