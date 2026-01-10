Dejen de reírse de Guadalupe

Pasa el tiempo, hasta pasan las nuevas borrascas que ahora, como en EE.UU. bautizamos con nombres como Francis o Goretti, en vez de ponerles Lola, Pepe o Paco, pero en Guadalupe de Maciascoque sigue todo igual, con su puente que la une con Espinardo, que sigue esperando su primera víctima, con una infraestructura que a las primeras de cambio ya han dado señales de agotamiento, y con unas instalaciones deportivas que llevan meses medio cerradas.

Decenas de niños y niñas pertenecientes a su escuela municipal, llevan desde septiembre (julio y agosto no hay actividades sorprendentemente en horario de tarde) sin poder hacer ninguna actividad por la ineficacia e incompetencia de la corporación municipal, se nos prometió que en diciembre, tres meses para arreglar dos pistas que tardaron en tiempo real, como diría Feijóo, apenas dos o tres semanas, ya podrían ser utilizadas, vamos a pasar el ecuador de enero, y como la canción de Julio Iglesias, la vida aquí sigue igual.

Dos porterías de su campo de futbol duermen el sueño de los justos arrinconadas y apoyadas en una pared más de dos meses, espero que no estén esperando a que las rotas se le caiga a algún chaval o chavala encima de la cabeza para cambiarlas. La desidia de cambiar las porterías, es quizás la metáfora perfecta de lo que le importa al ayuntamiento las pedanías en general y la de Guadalupe en particular.

Ya como mínimo y en el mejor de los casos, un montón de niños y niñas empezarán sus actividades deportivas municipales en febrero, a las puertas de la semana santa y las fiestas de la primavera, y de ahí a junio, solo queda un mes y medio. Alguien en el Ayuntamiento debería preocuparse de su capacidad de gestión.

Nadie duda de que lo que ocurre en pedanías no ocurre en el centro de la capital, donde todos quieren hacerse la gran foto en su mercado navideño o en su Redonda con un árbol que ni es árbol ni es nada, pero que está lleno de lucecitas, luces que por cierto, volvieron a negarnos a los que vivimos en ‘extramuros’, y es que la actual corporación trata a sus pedanías como si fuéramos pequeñas repúblicas bananeras.

Ya está bien de que no nos tomen en serio, pero quizás parte de culpa no la tenga quien demuestra incapacidad, sino nosotros mismos, que somos incapaces de levantar la mano o pegar un puñetazo encima de la mesa. Estoy seguro que si estos niños y niñas se fueran cada lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas a jugar y entrenar a La Glorieta, al día siguiente del primer entrenamiento estarían las pistas disponibles.

Una pena que el ayuntamiento siga tratando a las pedanías como si fuéramos sus hijas bastardas, pero como dice el dicho popular: palos con gusto no duelen.

Podremos seguir sacando panza del 1.201, o presentar el nuevo y flamante Parque Metropolitano Oeste -Debería ser llamado Parque Plataforma Pro Soterramiento- ya que este parque existirá gracias a la gran movilización ciudadana, pero sería todo un detalle que la corporación municipal se asomara de vez en cuando por las afueras de palacio.

PD. Las colas y atascos en esta pedanía, ya han conseguido que formen parte de nuestra cotidianidad. Hemos normalizado la incompetencia.