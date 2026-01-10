Cosas verdes

Un presidente (Trump) que no reconoció el resultado electoral secuestra a otro (Maduro) que le imitó.

Un presidente (Trump) condenado por más de 30 delitos sentencia a otro (Maduro) por cuatro supuestos delitos.

Un presidente (Trump) que ha indultado a un expresidente (Orlando) que había convertido en un ‘narcoestado’ a su Honduras y, por tanto, cumplía condena por 45 años, capta a otro presidente (Maduro) que, según la propia Agencia para el Control de las Drogas de Estados Unidos, no forma parte de ningún clan ni de ningún país protagonista en el tráfico de estupefacientes.

Un presidente (Trump) que persigue a los venezolanos en su territorio por inmigrantes es coreado por los venezolanos que tuvieron que pasar la frontera.

Un presidente (Trump) que menosprecia e insulta a la cara más visible de la oposición de Venezuela (Corina) consigue su adhesión más calurosa y apoyo de la oposición venezolana.

Un presidente (Trump) que llega a acuerdos con el chavismo para que mantenga el poder en Venezuela logra el aplauso de los más antichavistas y de la derecha (Ayuso) y ultraderecha española.

Un presidente (Trump) que viola la soberanía nacional recibe los parabienes de los supuestamente más patriotas, como la derecha (Ayuso) y ultraderecha española.

Un presidente (Sánchez) que ha acogido en España al ganador de las elecciones de Venezuela (González) y a cientos de venezolanos que huyen de su país recibe los insultos de los partidarios de los que han ganado las elecciones y de los que huyen de Venezuela.

Un presidente (Sánchez) que ha facilitado y posibilitado la doble nacionalidad de los venezolanos exiliados, propiciando su empleo y sus plenos derechos como españoles, es la diana de los venezolanos exiliados, que le desean la muerte.

Un expresidente (Zapatero) que es clave en la liberación de presos políticos en Venezuela es objeto de todo tipo de calumnias de los que defienden la excarcelación de los presos políticos en Venezuela.

Parte de un pueblo (cubano) que tanto ha sufrido el bloqueo de Estados Unidos está babeando para que lo invada Estados Unidos.

Me falta espacio, pero, ya en un triple salto mortal, el matón (Trump) y sus secuaces, que nos ponen en el brete de la tercera guerra mundial, reciben cada vez más votos.