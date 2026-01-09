Mientras está usted leyendo estas líneas, el papa está reunido —o lo ha estado ya— con dos cardenales españoles, Omella y Cobo, y el arzobispo Argüello, para ver si viene a España —Madrid o Barcelona— este año. Por lo que, si me lo permiten, antes de que venga, si es que al final viene —y si no, que lo haga desde el mismísimo Vaticano o a 18 kilómetros desde Castel Gandolfo, me da igual—, le voy a hacer una serie de peticiones, por eso de que es el representante de Dios en la tierra y sucesor del humano San Pedro.

Como cuando se estrena una vivienda —antes también se hacía incluso con los vehículos de motor—, que bendiga cada rincón de esta piel de toro, arrojando agua bendita desde el avión o ya abajo desde el papamóvil, para que a este país se le acaben las agonías que nos aprietan cada día más, para superar dos sensaciones muy tristes; la primera es que a Sánchez le importa muy poco, o nada, el bien común, y la segunda que el socialismo es incompatible con el sanchismo.

Santidad, a ver si nos arregla con su bendición papal el problema de la vivienda. Dicen los expertos que la macroeconomía va bien. Y a mí eso me parece irrelevante si la microeconomía va mal. Y esta no va mal, sino muy mal. No hay quien se compre una vivienda decente, pues el salario no llega ni a pagar la entrada del préstamo, ni tampoco quien pague un alquiler adecuado, sobre todo en las grandes ciudades, ya sea por la especulación, por los pisos turísticos o por lo que sea. Me da igual mientras no se solucione el problema, aunque sea a base de agua bendita papal. El artículo 47 Constitución Española es claro: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Así sea, pero no lo es.

Que esa agua bendita desde el aire o desde tierra que le pido esparza sobre nuestra España también le caiga a la Agencia Tributaria, para que los Cerdán y compañía sean controlados desde un principio impidiéndoles que puedan hacer tantas barrabasadas. Que no se les escape sus comisiones ilegales (mordidas) o contratos públicos amañados (prevaricación), que es más importante que un bizum entre familiares o una donación de padres a hijos. Otra cosa es que la encubran en una cuenta bancaria conjunta o en una compraventa simulada para no pagar tributos. Menos mal que nuestra Región tuvo la feliz idea de fijar un impuesto bajísimo para esas donaciones y para las herencias de padres a hijos.

Que dejen de subirse los impuestos en general —y a los autónomos en particular— y que el IVA no sea tan desproporcionado, pues lo único que conlleva es una economía sumergida cada vez mayor.

Que los juicios contra mujer, hermano y manos derechas del presidente del Gobierno se celebren cuanto antes para saber lo que es verdad o no. También que lo de las saunas gay y prostíbulos de don Sabiniano Gómez, su administradora y receptores de las ganancias, se aclare cuanto antes, para conocer si en las saunas madrileñas, Adán y Princesa, se ejercía o no la prostitución, y si Sánchez se benefició de ellas. Son preguntas cuyas respuestas el pueblo español desea conocer. Si son inocentes, que el pobre Sánchez pueda respirar tranquilo, y si no que asuma su responsabilidad y no nos tenga hasta el 2027 con esta angustia.

Que a las mujeres se les proteja contra el maltrato machista de forma efectiva. Esto es, con leyes mejores que la de solo si es si y con pulseras no averiadas. Y, por supuesto, que si se denuncian actitudes de acoso sexual no se guarden en un cajón durante un año. Yo si te creo, hermana, salvo que el denunciado sea uno de los míos.

Que los tres poderes del Estado recobren su equilibrio, olvidándose de inmiscuirse uno en el otro. Esto es que el Ejecutivo gobierne y que lo haga para bien de todos y no de unos cuantos, que el Legislativo legisle y no lo haga el Ejecutivo a base de decretos leyes, y que al Judicial se le deje trabajar sin presiones y sin juicios de valor desprestigiándolo si sus resoluciones no son lo que deseaba ver el Ejecutivo.

Que los trenes dejen de ser los mejores de todos los tiempos según el ministro del ramo, pues prefiero que sean los peores pero que no funcionen como hasta ahora.

Que los movimientos de sillas dentro del PSOE lleguen a buen término, y el socialismo por fin se vea reflejado en actitudes propias de su doctrina.