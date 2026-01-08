Vendo coche defectuoso y finjo no saberlo

Comprar un coche, ya sea nuevo o de segunda mano, puede llegar a acarrear más de un calentamiento de cabeza si resulta que el vehículo sale rana. Quienes adquieren un automóvil, por primera vez o para renovar el suyo, no tienen por qué contar con conocimientos técnicos o mecánicos al respecto. Si se acude a un concesionario o un establecimiento de compra y venta autorizado, se da por hecho que todo estará en orden. Pero no siempre es así; recientemente he tenido un caso en el despacho que versa sobre un vehículo defectuoso.

Cuando detectamos que el producto que hemos adquirido tiene problemas técnicos, lo primero es comunicarlo al vendedor. Hay plazos para ello: se tienen en cuenta los fallos que salgan a la luz durante los siguientes dos años (si el coche es nuevo) y durante un año si se trata de un automóvil usado. Se presupone que esas deficiencias estaban ya cuando se compró, por lo que es responsabilidad del vendedor el subsanarlas.

¿Y si no se hace cargo? En casos graves, podemos solicitar que nos devuelvan el dinero, o una indemnización que cubra el coste de la reparación en un taller. Otra opción es pedir que se cambie el coche defectuoso por otro idéntico (sin fallos, claro) al adquirido. El comprador, por ley, no ha de abonar nada, si se demuestra que se trata de una carencia que existía cuando compró el coche (distinto es que se la hubiese provocado él, con un uso inadecuado).

Veamos un ejemplo: compramos un vehículo usado en una compraventa y, a la semana, lo llevamos al taller, para hacerle un chequeo, y resulta que los neumáticos están en mal estado y hay que cambiaros. Lo que cueste la sustitución ha de pagarlo quien vendió el coche, no el actual propietario. Ya hay jurisprudencia al respecto.

¿Y qué pasa si el coche no se ha pagado del todo? Si el vehículo presenta defectos y queda parte del precio pendiente, la ley permite al nuevo dueño suspender el pago hasta que el vendedor cumpla con su obligación de reparar o sustituir.

En el caso de vehículos financiados, es muy importante comunicar la situación a la entidad financiera. Habitualmente se trata de contratos vinculados, de modo que, si la compraventa se resuelve, el contrato de financiación también debe quedar sin efecto.

Propósito de año nuevo: si su vehículo recién adquirido presenta fallos y el vendedor no los soluciona en un plazo razonable, no lo deje pasar. Mi experiencia, como abogado, me dice que el éxito de este tipo de reclamaciones depende en gran medida de la rapidez en actuar y del asesoramiento adecuado. Por tanto, póngase en manos cuanto antes de un letrado especializado. Porque la ley protege al consumidor, pero hay que saber cómo y cuándo ejercer esos derechos, y qué mejor forma que de la mano de un profesional que garantice el éxito.