Las Consejerías que vienen

En 2030 ya no existirá Consejería de Trabajo o de Obras Públicas, y quizás tampoco la de Cultura ni Comercio, las prioridades serán otras, y las administraciones públicas tendrán que afrontar el nuevo escenario en el que viviremos.

Tarde o temprano habrá una Consejería de lucha contra el Cambio Climático, al igual que existirá una Consejería exclusivamente de Inteligencia Artificial.

Habrá departamentos dedicados a las personas mayores y la soledad. Si, como lo están leyendo, habrá que destinar recursos contra uno de los mayores retos a los que nos enfrentaremos: La Soledad.

Tendremos una Consejería, antes de lo que ustedes creen, exclusivamente de Agua, y no solo para riego, sino también, como se dice, para boca, y es que la sequía no solo afectará a nuestro campo, sino también al consumo humano. Este pasado año, Cataluña y Andalucía vivieron episodios muy preocupantes de cortes permanentes de agua para consumo, y con los datos que ofrecen nuestros científicos, tendremos que empezar a tratar este reto que nos arrasará, eso sí, mientras llega, seguimos en Murcia gastando el agua como si la tuviéramos por castigo.

La Consejería de Inmigración y de Vivienda, serán claves dentro de un lustro. El problema histórico de la vivienda no se solucionará comprando media docena de pisos o haciendo un bloque de viviendas sociales, y de la necesidad del ser humano de escapar de la miseria, el hambre, las guerras y la sequía se incrementará, y por mucho que apostemos por sacarlos a patadas, con las manos y los pies llenos de bridas y enviarlos de nuevo a su lugar de origen, como las golondrinas de Bécquer, volverán una y otra vez.

Cerrando centros de menores no nos convertirá en más machos y más patriotas, al contrario, lograremos que la sociedad viva en una permanente bronca llena de racismo y xenofobia.

Y a la vuelta de la esquina, nacerá la Consejería del Mar Menor, no sé si para certificar su muerte o para convertirse en el último clavo ardiendo al que acogerse nuestra otrora joya de la corona.

La administración pública, como decía aquel vicepresidente Alfonso Guerra, dentro de unos años no la va a conocer ni la madre que la parió.