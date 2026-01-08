Baño de burbujas

Si algo no ha faltado el año pasado ha sido la inflación de casi todo tipo de activos, empezando por la Bolsa, siguiendo por la vivienda y terminando por el oro. El bitcoin, por el contrario, se ha desvalorizado casi un 9% en 2025, lo que no oculta su fuerte revalorización en el conjunto de los últimos años. Quien tuviera algún activo en el resto de las categorías a principios de año se ha encontrado considerablemente más rico a su término. Estamos en un mundo de explosiva rentabilidad, cuya sostenibilidad futura es más que dudosa. No hay burbuja que no haya estallado en algún momento. La única duda es cuando se desinflará.

Especialmente brillante en su desempeño ha sido el Ibex español, con una revalorización anual cercana al 50%, superando de sobra a los índices europeos y norteamericanos, cuya aumento de valor está en cifras significativas, pero más cercanas al 15%. Al margen de las Bolsas, el campeón mundial de la rentabilidad ha sido el oro, con nada menos que un 35% de revalorización de principio a fin de año, con picos interanuales del 60%. El activo de refugio por excelencia se ha beneficiado de la incertidumbre en el que el mercurial presidente norteamericano ha sumido a la economía mundial por sus erráticas políticas y cambios de opinión. Por contraste, la vivienda en España se ha revalorizado un mero 13%, lo cual es muy poco desde el punto de vista del inversor (comparado con otros activos) pero lo suficiente para convertir en prácticamente inalcanzable un bien de primera necesidad. De hecho, lo más normal es que el dinero huya de la vivienda este año ante el nudo gordiano en el que se ha convertido la promoción de obra nueva y la protección oficial a los alquiokupas.

Así las cosas, la prudencia inversora aconseja diversificar en diferentes activos, no sea que la exuberancia irracional acabe pasando factura. Por otra parte, para los más atrevidos quedan los juegos malabares con las diferentes monedas. El mundo está cambiando a marchas forzadas y todo apunta a que las monedas de reserva van a ser el escaparate principal de estos cambios.